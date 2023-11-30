縣市幸福城市、施政滿意度大調查 嘉義市獲雙亞軍民調全國第一

經濟日報與國泰人壽共同主辦的2023縣市幸福指數大調查，下午公布施政滿意度排行。嘉義市榮獲幸福城市全台第2，僅次於首都台北市；「地方政府施政滿意度」以9. 42分、近滿分10分高分，獲亞軍，僅次於六都台中市；含居住條件在內11面向民調，嘉市全台第一，市長黃敏惠北上出席，再寫幸福城市榮光。

「嘉市積極建設、拚經濟，但更重視幸福！」黃敏惠致詞感謝市民對市政肯定支持，與市府團隊攜手前行，成為推動城市前進重要力量。嘉市2020年首獲幸福城市獎，思索幸福意義，從星雲大師寫下的「幸福是啥物」歌曲獲得啟示，原來「幸福就是觀念轉變彼陣開始」。感謝經濟日報與國泰人壽以獎項肯定嘉市努力、為城市找回自信，讓人看見「幸福」在城市治理價值。

黃敏惠說，嘉市以KANO「永不放棄」精神，在艱困疫情奮力打拚，幸福城市肯定讓市民更有勇氣信心攜手堅定前行，嘉市小城市獲得資源不多，但微笑面對生活、從不抱怨，讓城市發光不在城市大小，在於城市本質，市府團隊將更努力、用心傾聽，讓嘉市成為「世世代代好徛起、大大細細攏佮意」幸福不斷，不斷幸福永續城市。

幸福指數大調查資料顯示，嘉市幸福指數69.05分，較去年躍升2個名次，僅次於台北市；奪得亞軍締造連續4年都是前4名紀錄，是幸福縣市常勝軍。「地方政府施政滿意度」嘉市獲942分高分，僅次於台中市。11大面向民意調查結果，嘉市以平均83.5高分，超越各縣市成為全台第一。其中家庭經濟表現獲滿分10分，居住條件、社會聯繫、教育成就、地方政府治理等滿意度名列前茅。