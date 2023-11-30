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匯集20國愛心 世華會120張愛心床分送嘉義4院所

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
世界華人工商婦女企管協會捐贈120張電動護理床給中榮嘉義暨灣橋分院、衛生福利部朴子醫院及嘉義醫院等4家醫療院所。圖／中榮嘉義暨灣橋分院提供
世界華人工商婦女企管協會捐贈120張電動護理床給中榮嘉義暨灣橋分院、衛生福利部朴子醫院及嘉義醫院等4家醫療院所。圖／中榮嘉義暨灣橋分院提供

世界華人工商婦女企管協會捐贈中榮嘉義暨灣橋分院、衛生福利部朴子醫院及嘉義醫院等4家醫療院所，共120張電動護理床，今天總會長莊住維等人到中榮嘉義分醫關心操作使用情形；新式護理床可自行調整臥位、自主上下床等，降低對陪病親友或護理人員的依賴，提升患者復原能量，普獲好評。

總會長莊住維表示，今年匯集20個國家60個世華分會的愛心，全台愛心捐贈各機構共1200張電動護理床，其中捐贈給嘉義地區120張電動護理床中，有來自巴西、日本、泰國、基隆分會…可說是匯集國內、外各分會姊妹的暖心，希望對醫院、長照機構及病患照護能有實質幫助。

嘉市府社會處副處長溫秋蘭表示，老年人及長期臥床的病患，對醫療資源需求相當迫切，世華會暖心捐贈電動護理床，讓病患治療及時，有舒適友善的設備減輕患病的痛楚不適，同時降低家屬、陪病者及醫護人員的負擔。

中榮嘉義暨灣橋分院院長陳正榮表示，對在醫院臥床或住院治療的病人而言，床是他的全世界，一張合適及好的床，對病人及照顧者都是很重要的。世華會捐贈醫療電動床，讓住院患者享有更優質舒適的照顧品質。

病患表示，電動床不但能自行調整臥位，也可以自主上下床，除降低對陪病親友或護理人員的依賴，自行調控病床也可延緩失能，在住院期間維持生活感，提升復原能量，維持就醫尊嚴。

嘉義分院護理部主任黃惠美表示，護理師及照服人員反應床體輕巧，推送不費力，只需按壓控制面板即可調整病床高低及角度，可以有效避免傳統搖桿式病床帶來的職業傷害。

世界華人工商婦女企管協會今年匯集20個國家60個分會愛心，全台愛心捐贈各機構共1200張電動護理床。圖／中榮嘉義暨灣橋分院提供
世界華人工商婦女企管協會今年匯集20個國家60個分會愛心，全台愛心捐贈各機構共1200張電動護理床。圖／中榮嘉義暨灣橋分院提供

嘉義 愛心 長照

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