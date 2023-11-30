南科外溢效應發酵 台南佳里社宅明年Q3動工、麻豆落腳總爺基地

南科台南園區發展帶動居住需求快速增加，外溢效應逐漸延伸到周邊行政區，台南溪北社會住宅數量增加，繼佳里、麻豆後，官田區也有設置社會住宅計畫，立委郭國文、國土發展署署長吳欣修、國產署署長曾國基、市議員陳秋宏等人今天到位於官田區公所對面的台鐵土地現勘，預計1個月內提出相關報告，國土署長吳欣修也宣布好消息，佳里社宅預計明年第三季動工，麻豆社宅選址確定，將落腳總爺基地。

吳欣修說，佳里區社宅位於延平路、佳北路口，是佳里北外環起點，占地約921坪，土地為國有非公共財產且為建築用地，交通便利土地方正，現階段規模為200戶，建設建設經費約為8.1億元，明年第三季動工。

麻豆區社宅有三處列入評估，包括警廣電台國有地、總爺基地及台灣首府大學退場後的台糖土地，若興建社宅均需辦理土地變更，其中總爺基地占地10公頃，是台糖土地，雖非都市計畫區內，但距離麻豆街區不遠，最後確定落腳此處，納入社宅興建計畫。

立委郭國文說，官田區雖然人口數不及佳里、麻豆等行政區，但有火車站及台1線、台84交流道等，交通便利，房市及土地價格不像蛋黃區飆漲，近來也吸引不少外來人口移入，以南科通勤區角度及土地取得成本等因素考量，確實有設置社會住宅的條件。