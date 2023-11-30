雲林站增班？立委要求高鐵10天內給答案

針對高鐵雲林站增班並開放後站，先前雲林縣議會和縣長張麗善一起赴站請命，未獲具體回應，立委蘇治芬今天邀請高鐵局和鐵道局會勘說明，高鐵表示，目前高鐵共有34部列車維持12個站的營運，扣除維修的車廂，運量已達高點，以雲林站的運量，班次配比已算高，未來仍採滾動調整，因應假日高峰需求，但蘇治芬仍要求增班，最慢10天內給地方答覆。

蘇治芬強調，要求增班已不是社會雜音，而是雲林普遍的需求，到底能否增班，困難何在？高鐵要說清楚。高鐵經理徐逸叡說明指出，高鐵定期都會檢討各站運輸並調整班次配比，目前高鐵總共34部高鐵列車因應全國12個站的5種車次種類（直達、跳站、站站停等），扣除定期檢修的列車，目前運量都已調到最大，對於雲林增班請求，公司也有檢討並對高峰時段做出滾動增班的調整。

高鐵公司表示，近年高鐵各站的運量爆增，列車吃緊，公司已向日本原廠簽約新訂12部列車，預定2027年加入營運，未來列車班次將可再調整，以符合旅運需求。

至於開放後站，因牽涉後站一筆高鐵局所屬的6.15公頃土地，鐵道局主秘陳慧君也說明，後站土地是當年開發雲林站的抵費地，105年開始辦理招商事宜，但因疫情中斷，將會再與縣府協商規畫，以達最大開發效益，帶動後站發展。

對此，高鐵也說明，雲林站體設計包括旅客休息區、售票機、進出口閘門都設在1樓前方，開放後站牽涉到整個車站的進出管理，包括進出閘門得重新配置，否則一旦後門洞開，旅客不用買票就可直登月台，所以開放後站不單單只是開後門讓旅客進出這麼單純。