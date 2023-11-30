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雲林站增班？立委要求高鐵10天內給答案

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
盡管高鐵依運量的班車分配比也達高點，但立委蘇治芬（右一）仍要求高鐵評估增班的可行性，10天內給地方答案。記者蔡維斌／攝影
盡管高鐵依運量的班車分配比也達高點，但立委蘇治芬（右一）仍要求高鐵評估增班的可行性，10天內給地方答案。記者蔡維斌／攝影

針對高鐵雲林站增班並開放後站，先前雲林縣議會和縣長張麗善一起赴站請命，未獲具體回應，立委蘇治芬今天邀請高鐵局和鐵道局會勘說明，高鐵表示，目前高鐵共有34部列車維持12個站的營運，扣除維修的車廂，運量已達高點，以雲林站的運量，班次配比已算高，未來仍採滾動調整，因應假日高峰需求，但蘇治芬仍要求增班，最慢10天內給地方答覆。

蘇治芬強調，要求增班已不是社會雜音，而是雲林普遍的需求，到底能否增班，困難何在？高鐵要說清楚。高鐵經理徐逸叡說明指出，高鐵定期都會檢討各站運輸並調整班次配比，目前高鐵總共34部高鐵列車因應全國12個站的5種車次種類（直達、跳站、站站停等），扣除定期檢修的列車，目前運量都已調到最大，對於雲林增班請求，公司也有檢討並對高峰時段做出滾動增班的調整。

高鐵公司表示，近年高鐵各站的運量爆增，列車吃緊，公司已向日本原廠簽約新訂12部列車，預定2027年加入營運，未來列車班次將可再調整，以符合旅運需求。

至於開放後站，因牽涉後站一筆高鐵局所屬的6.15公頃土地，鐵道局主秘陳慧君也說明，後站土地是當年開發雲林站的抵費地，105年開始辦理招商事宜，但因疫情中斷，將會再與縣府協商規畫，以達最大開發效益，帶動後站發展。

對此，高鐵也說明，雲林站體設計包括旅客休息區、售票機、進出口閘門都設在1樓前方，開放後站牽涉到整個車站的進出管理，包括進出閘門得重新配置，否則一旦後門洞開，旅客不用買票就可直登月台，所以開放後站不單單只是開後門讓旅客進出這麼單純。

在聽取說明後，蘇治芬仍強調，雲林好不容易設站，外出人口也多，1小時1班的確無法滿足需求，期待高鐵再評估增班可行性，10天內給地方答覆，同時也請鐵道局與縣府協商盡早啟動招商。

高鐵雲林站因站體設計不同於他站，進出閘口設在1樓前方，高鐵公司強調，開放後站不單單只是開後門那麼單純，關係到整個站體管理恐得重新配置與調整。記者蔡維斌／攝影
高鐵雲林站因站體設計不同於他站，進出閘口設在1樓前方，高鐵公司強調，開放後站不單單只是開後門那麼單純，關係到整個站體管理恐得重新配置與調整。記者蔡維斌／攝影
有民眾當場要求嘉義站減班改停在雲林，也有人建議高峰時段縮短為半小時1班才符合需求。記者蔡維斌／攝影
有民眾當場要求嘉義站減班改停在雲林，也有人建議高峰時段縮短為半小時1班才符合需求。記者蔡維斌／攝影
針對雲林高鐵站可否增班，立委蘇治芬邀請高鐵公司經理徐逸叡（右三）和鐵道局官員南下雲林說明原委。記者蔡維斌／攝影
針對雲林高鐵站可否增班，立委蘇治芬邀請高鐵公司經理徐逸叡（右三）和鐵道局官員南下雲林說明原委。記者蔡維斌／攝影

高鐵 雲林

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