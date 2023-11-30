快訊

00919配息出爐！配發0.55元 略優於市場預期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市成教班「照片說真情」 83歲阿嬤以「膨風豆」獲特優

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
忠義國小成教班83歲學員王阿敏(左二)及海佃國小新住民教育班學員阮氏如霞(右三)分享。圖／台南市教育局提供
忠義國小成教班83歲學員王阿敏(左二)及海佃國小新住民教育班學員阮氏如霞(右三)分享。圖／台南市教育局提供

為提供南市持續終身學習的長者及新住民朋友展現學習成果，分享彼此自身成長及生活經驗的機會，教育局每年辦理「動人百分百 照片說真情」作品甄選活動，今年從95件投稿作品中甄選出特優8名、優等12名、甲等16名、佳作33名等69位優勝作者，由市長黃偉哲頒發獎狀予以肯定。

獲選本國成人組特優的忠義國小成教班83歲學員王阿敏，從小因為家境不好未就學，十幾年前開始在成人教育班學習，學習雖吃力，還好有師長及同學一路相陪。獲獎作品「膨風豆」描述小時候父母因工作勞動，常吃膨風豆填飽肚子，至今卻成為最懷念的零嘴，吃著膨風豆，細細回想小時候甜蜜滋味。

獲選新住民組特優的海佃國小新住民教育班學員阮氏如霞，作品描述忙碌的日子使人忘了生活樂趣，直到接觸老師和來自不同國家的同學，互相幫助解決課業學習及生活煩憂，了解不同國家多元文化、品嘗異國美食和欣賞特色舞蹈等。偶爾假日相約出遊，互訴心情，解開思鄉情懷，使生活更安定美好。

黃偉哲表示，為邁向終身學習型城市，南市開辦適合不同需求的終身學習課程，如成人基本教育班、新住民教育班、新住民學習中心及國中小補校等。藉由作品甄選，讓學員以生活周遭常見的美食及樂活等參賽主題，將照片內容以故事方式精采呈現，展現學習成果同時促進多元文化交流及相互肯定。

教育局長鄭新輝表示，「動人百分百 照片說真情」作品甄選分為本國成人組及新住民組，本國成人組作品主軸在彰顯台南特色美食、休閒活動及文化等，與自身成長及生活習慣相呼應，計32名獲獎；新住民組作品主軸在台南發生的生活故事，來台後參與學習或活動的經驗與感想，計37名獲獎。

教育局表示，獲選作品將集結成書，發放給得獎者、指導教師及相關學校作為留念。從優勝作品中，不僅看到學員學習成長，也感受到學校指導老師及行政人員帶給學員的支持與陪伴，讓活動更顯溫馨。

忠義國小成教班83歲學員王阿敏作品。圖／台南市教育局提供
忠義國小成教班83歲學員王阿敏作品。圖／台南市教育局提供
海佃國小新住民教育班學員阮氏如霞作品。圖／台南市教育局提供
海佃國小新住民教育班學員阮氏如霞作品。圖／台南市教育局提供

新住民 台南 臺南

延伸閱讀

台南旅宿業大發 今年前8個月營業額創下近90億歷史新高

金馬最佳動畫「八戒」 台南在地動畫公司製作

南市棲地保育有成果 黑琵度冬數量破紀錄

飛虎將軍廟牽起淵源！黃偉哲：與日本水戶市2024將締盟

相關新聞

南科外溢效應發酵 台南佳里社宅明年Q3動工、麻豆落腳總爺基地

南科台南園區發展帶動居住需求快速增加，外溢效應逐漸延伸到周邊行政區，台南溪北社會住宅數量增加，繼佳里、麻豆後，官田區也有...

縣市幸福城市、施政滿意度大調查 嘉義市獲雙亞軍民調全國第一

經濟日報與國泰人壽共同主辦的2023縣市幸福指數大調查，下午公布施政滿意度排行。嘉義市榮獲幸福城市全台第2，僅次於首都台...

雲林站增班？立委要求高鐵10天內給答案

針對高鐵雲林站增班並開放後站，先前雲林縣議會和縣長張麗善一起赴站請命，未獲具體回應，立委蘇治芬今天邀請高鐵局和鐵道局會勘...

南市成教班「照片說真情」 83歲阿嬤以「膨風豆」獲特優

為提供南市持續終身學習的長者及新住民朋友展現學習成果，分享彼此自身成長及生活經驗的機會，教育局每年辦理「動人百分百 照片...

居民等了20年！ 台南七股第一公墓遷葬後有望活化

台南市七股區第一公墓遷葬後，現有閒置土地原先傳出要設置鹽分地帶文化中心，在場址確定落腳佳里後，地方也爭取希望能興建滯洪池...

王美惠拚連任再釋利多 邀王美花來嘉視察背書

拚連任嘉義市立委王美惠，繼邀立法院內政、教育委員會南下公布政績，上午再邀經濟委員會來嘉考察，經濟部長王美花、立委陳明文、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。