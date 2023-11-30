南市成教班「照片說真情」 83歲阿嬤以「膨風豆」獲特優

為提供南市持續終身學習的長者及新住民朋友展現學習成果，分享彼此自身成長及生活經驗的機會，教育局每年辦理「動人百分百 照片說真情」作品甄選活動，今年從95件投稿作品中甄選出特優8名、優等12名、甲等16名、佳作33名等69位優勝作者，由市長黃偉哲頒發獎狀予以肯定。

獲選本國成人組特優的忠義國小成教班83歲學員王阿敏，從小因為家境不好未就學，十幾年前開始在成人教育班學習，學習雖吃力，還好有師長及同學一路相陪。獲獎作品「膨風豆」描述小時候父母因工作勞動，常吃膨風豆填飽肚子，至今卻成為最懷念的零嘴，吃著膨風豆，細細回想小時候甜蜜滋味。

獲選新住民組特優的海佃國小新住民教育班學員阮氏如霞，作品描述忙碌的日子使人忘了生活樂趣，直到接觸老師和來自不同國家的同學，互相幫助解決課業學習及生活煩憂，了解不同國家多元文化、品嘗異國美食和欣賞特色舞蹈等。偶爾假日相約出遊，互訴心情，解開思鄉情懷，使生活更安定美好。

黃偉哲表示，為邁向終身學習型城市，南市開辦適合不同需求的終身學習課程，如成人基本教育班、新住民教育班、新住民學習中心及國中小補校等。藉由作品甄選，讓學員以生活周遭常見的美食及樂活等參賽主題，將照片內容以故事方式精采呈現，展現學習成果同時促進多元文化交流及相互肯定。

教育局長鄭新輝表示，「動人百分百 照片說真情」作品甄選分為本國成人組及新住民組，本國成人組作品主軸在彰顯台南特色美食、休閒活動及文化等，與自身成長及生活習慣相呼應，計32名獲獎；新住民組作品主軸在台南發生的生活故事，來台後參與學習或活動的經驗與感想，計37名獲獎。