居民等了20年！ 台南七股第一公墓遷葬後有望活化

台南市七股區第一公墓遷葬後，現有閒置土地原先傳出要設置鹽分地帶文化中心，在場址確定落腳佳里後，地方也爭取希望能興建滯洪池、運動公園等公共設施，立委郭國文今天邀集體育署、國產署與市府單位會勘，討論未來用途，在地民眾傾向興建滯洪池，並增加籃球場、壘球場等設備，且希望市府能加緊腳步，畢竟地方已經等了20年。

七股第一公墓占地約3.86公頃，位處交通要道176線旁，是佳里、七股間往來門戶，又鄰近小學，從2004年禁葬開始，地方就一直希望能遷葬並活化土地，2014年七股大寮橋完工，時任市長的賴清德視察時也承諾進行，最後終於在2021年完成遷葬與整地工作，目前閒置中，地目仍未變更。

據了解，鹽分地帶文化中心選址確定後，也有人提出興建全民運動中心的想法，但由於體育署未來已不補助場館興建經費，加上使用、管理等問題，土地活化部分將朝運動休閒公園的方向規劃。

七股區大埕里里長陳清文說，該處地勢低窪，以治水角度來看應興建滯洪池，另外為了便利佳里、七股兩地的居民，也應該打造公園與體育活動設施，像是籃球場、壘球場等，畢竟兩個行政區已有超過7萬人口，對公共建設需求孔急，且地方對此已經盼了20年之久，希望市府能正視居民需求。

立委郭國文說，縣市合併後相關建設要有整體考量，七股區地理位置就在舊府城區隔壁，應以第七區的概念來發展，從整個府城的運動場地規劃發想，來進行七股第一公墓的活化，打造平時民眾可使用、比賽時可做為場地的運動休閒區，滯洪池則朝親水生態公園方向規劃，才能吸引更多民眾前來使用。