王美惠拚連任再釋利多 邀王美花來嘉視察背書

拚連任嘉義市立委王美惠，繼邀立法院內政、教育委員會南下公布政績，上午再邀經濟委員會來嘉考察，經濟部長王美花、立委陳明文、蔡易餘出席，王美惠說，近年中央積極更新嘉市民生建設，包括編3億3千萬元進行電線電纜地下化、挹注3億元汰換自來水老舊管線，以及智慧能源示範場域，透過基礎設施升級，讓嘉義提升民生經濟實力。

王美花感謝王美惠協助相關單位工程施作協調。不管是水管汰換工程，或電纜地下化改善，扮演政府與鄉親之間橋梁，讓工程順利完成。王美花允諾，對未來嘉 義市相關建設，一定會大力支持，並加速完成。

經濟委員會考察首站來到台電嘉義營業處，聽取電纜地下化進度及規畫，王美惠說，目前嘉市區地下化比例達66.2%，3年中央與市府持續合作，編列3億3千萬元將電線電纜地下化，美化市容，提升交通便利與供電品質。

水公司報告嘉義區自來水老舊管線汰換情況，以及降低漏水率執行成果，王美惠說，中央積極提升嘉市民生建設品質，地下水管總長度1077公里，超過40年以上老舊管線有143公里，30年以上管線192公里，水管老舊恐漏水、水壓不足，影響居民用水，中央近3年挹注3億元汰換管線，解決民生問題。

最後一站到中油煉製研究所，參觀智慧能源示範場域，了解油轉電與低碳循環能源應用，王美惠等委員，看到能源研究與開發創新成果，探討未來能源科技發展方向，有效降低能源損耗，減少建置成本，為油轉電提供落地方案。