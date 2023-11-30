運用蚓糞增產馬鈴薯 嘉大「蚓joy」團隊獲創業金106萬元

嘉義大學「蚓joy」學生創業團隊，以蚓糞投入馬鈴薯生產中，減少農藥及化肥施用，降低生產成本，實現循環農業，該案獲教育部50萬元創業啟動金及50萬元創業獎金；又獲農業部6萬創業金。總共獲創業金106萬元。

嘉大表示，創新育成中心及協力夥伴嘉易創創育中心共同合作輔導嘉大學生創業團隊「蚓joy」，參加今年教育部「U-start創新創業計畫」獲得佳績。第一階段「蚓joy」創業團隊從近300組隊伍中脫穎而出，獲得50萬元創業啟動金，因團隊具有高度的發展潛力，於第二階段評選為績優團隊，最終獲選製造技術類的5組之一以及50萬元創業獎金。

「蚓joy」團隊透過微生物多樣性系統，將豬糞轉化成完全腐熟且無臭無味的蚓糞，再將蚓糞投入至馬鈴薯的生產，除了可減少農藥及化學肥料的施用外，並可降低生產成本，達到真正的循環農業。再獲農業部舉辦「2023發光、發亮．農業生技創新創業競賽」中，榮獲銀牌與6萬創業金。

團隊代表人王建壹表示，夥伴都是嘉大農場管理學程的學生，期間多次運用蚓糞於農場實習中實驗，多次於國際期刊上發現蚓糞的相關實驗數據，因此決定組成創業團隊，感謝食品科學系指導教授呂英震老師引導團隊將微生物光合細菌培養運用於馬鈴薯種植上，以提高馬鈴薯的產量，減少對國外的依賴，降低碳足跡對地球的危害。

產學營運及推廣處處長謝佳雯表示，「蚓joy」團隊能夠在多場競賽中過關斬將，從眾多團隊中獲得肯定，實屬不易，未來潛力有目共睹。只要學生有想法和熱情，育成中心都會在過程中提供創業團隊相關的資源，協助團隊實現心中的創業藍圖。