嘉縣東石港墘老屋 打造長照據點

嘉義縣老人比率22%是全國最老的縣，東石鄉更達24%，村落剩高齡長者和荒廢老屋，弘道老人福利基金會承租東石港墘社區的老宅，打造成長輩長照據點「港墘暖一點」，昨天揭牌入厝；弘道基金會指出，未來將規畫成親子、青年能入住陪伴長輩的照顧小旅行場域。

弘道基金會嘉義服務處長張儀芬說，港墘暖一點保留客廳原家具、電視，也展出舊照片，可掃QR Code聽這間老屋的故事，長輩坐在學生客桌椅上課，也設展覽空間及廚房，外頭搭建幸福雞舍療癒長者，還有智慧灌溉種菜系統供據點餐食，目標持續打造為東石鄉第1個全社區共生共融基地。

弘道基金會表示，經嘉縣文化觀光局協助，申請文化部建築保存再生計畫獲補助80萬，加上募款80萬，總斥資160萬，以公益承租8年此棟1甲子磚造私有老宅，經2年動員活化，整修包括屋頂和屋簷瓦片、梁柱、牆面、地面修復，到防水、空間設計，讓原堆滿雜物屋子，變長輩的安心照顧基地。

昨天舉行入厝，長輩開心稱「空間很大，活動時不會撞來撞去了啦！」屋主林春龍也前來，指出老家充滿他兒時成長的回憶，現在煥然一新，期待社區阿公、阿嬤們在這裡幸福生活著。