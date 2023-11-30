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昔日神風特攻隊基地 雲林虎尾建國二村動工重建

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣虎尾鎮建國眷村二村荒廢多年，成為當地治安死角，縣府規畫虎尾鎮新舊城區縫合計畫，將重建建國二村風貌，昨天舉行開工動土典禮。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮建國眷村二村荒廢多年，成為當地治安死角，縣府規畫虎尾鎮新舊城區縫合計畫，將重建建國二村風貌，昨天舉行開工動土典禮。記者陳雅玲／攝影

雲林虎尾鎮建國眷村緊鄰廢棄空軍基地，曾是神風特攻隊訓練基地，其中建國二村荒廢多年，成當地治安死角，縣府以新舊城區縫合計畫爭取補助來重建風貌，縣長張麗善昨天主持開工，預計明年暑假前完工。縣府表示，將整頓眷舍間的開放綠地，並建置未來園區逛遊系統。

張麗善說，建國一村的軟硬體建設已逐步完成，接下來二村計畫經費7150萬元，將把環境雜亂的地方重新梳理，包括景觀綠美化、排水系統、景觀藝術等整體的規畫、設計，未來將是非常棒的場域，可讓雲林的觀光量能慢慢提升。

縣府表示，除硬體改善，此計畫將同步進行設計競賽，施作範圍為既有水塔、活動中心、菜市場以及曹宅，這些建物坐落於眷村的核心區內，目前仍然可見居民生活的殘跡，規畫團隊將藉由藝術導入，讓歲月的痕跡浮現。

建國眷村近年陸續整理，開始有團隊進駐，虎尾鎮長丁學忠說，很開心建國二村動工，此地是許多虎尾鎮民兒時遊憩的地方，希望完工後帶動虎尾觀光魅力。

眷村 張麗善 綠美化

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