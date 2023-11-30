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台南關廟森林公園維管不足 遊客迷路

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市關廟森林公園占地逾65公頃，市議員陳皇宇（右）指出雜草叢生、缺少指標等問題，外地遊客來一次就嚇到不敢再來。圖／市議員陳皇宇提供
台南市關廟森林公園占地逾65公頃，市議員陳皇宇（右）指出雜草叢生、缺少指標等問題，外地遊客來一次就嚇到不敢再來。圖／市議員陳皇宇提供

台南市政府斥資約5千萬元在關廟森林公園修繕打造抬升式的觀妙步道，獲譽為關廟版「天空步道」，但遊客抱怨會迷路，議員也批雜草叢生、缺乏指標及照明，公園面積占地逾65公頃卻僅由區公所維護；對此，市府表示，大型公園管理確實不易，下月會開跨局室會議協調。

南市觀旅局表示，關廟森林公園在2002年關廟鄉公所時期即已開闢，因設施年久損壞須改善，2020年起向中央爭取3期經費補助，整修中軸道路、林間步道、北側觀妙步道及東西兩側入口意象與停車空間等。

關廟區長李賢村說，每年約100萬元預算雇用3名人力，負責全區5座公園的除草維護，人力和經費都不足，只能盡力而為。

議員郭鴻儀指出，森林公園實況是荒煙蔓草無人整理，甚至有路樹倒塌步道阻礙通行，與市府完工照片相去甚遠，關廟森林公園占地65.6公頃，若再加上大潭埤25公頃，關廟區公所要維管90公頃大的公園，不僅人力、物力缺乏，維護經費更是少得可憐，市府應重視。

議員陳皇宇也說，民眾陳情公園內要使用廁所須繞過半個森林公園，指標不明也易讓人迷失方向，繞森林1圈要1個半小時，若從入口到北側步道要40分鐘，常有遊客看完夕陽要下山缺乏照明，摸黑又迷路打電話求救，增加維護經費外，也可每月定一天環保志工日，動員更多人一起清理環境。

觀旅局表示，市府近期將邀集相關單位，研商如何協助關廟區公所妥善後續管理維護工作。

森林公園 議員 廁所 天空步道

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