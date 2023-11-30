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全國首辦路口未停車再開 嘉市15天抓萬件

聯合報／ 記者李宗祐李文德／連線報導
嘉義市警局在國華街與崇文街口設置科技執法，取締汽機車通過時未停車再開，圖為14日下午此路口又發生擦撞車禍。記者李宗祐／翻攝
嘉義市警局在國華街與崇文街口設置科技執法，取締汽機車通過時未停車再開，圖為14日下午此路口又發生擦撞車禍。記者李宗祐／翻攝

嘉義市國華街、崇文街口為無號誌易肇事路口，市警局試辦全國首個取締汽機車「未停車再開」科技執法，據統計，宣導期的首15天，系統認定違規高達1萬2194件、平均每天871件，民眾直喊太嚴苛，恐悖離通過路口要禮讓的原意；議員建議要拉長宣導期，違規居高不下可考慮設紅綠燈。警方表示，還未正式開罰，會持續觀察、加強宣導。

市警局10月26日啟用此處科技執法，市警局交通隊解釋，此路口AI設計參數，是以真正有停車後再開的汽機車作為標準，也就是有「停」的動作，雖偵測違規數據平均每天達871件，但實施宣導後，本月9日起至21日違規降至6813件、每日平均524件，較宣導前日平均減少347件，降幅39.8%。

民眾對開罰數據頗有怨言，表示擔心一不小心忘了「停」，或者被視為「沒有停車再開」被開罰而不自知。在地育英里長林峯輝表示，這數據一公布，電話接不完、好多里民向他抱怨。

國民黨市議員鄭光宏說，可能民眾還不能適應停、讓規則，應拉長宣導期、擴大宣導範圍，如果這路口違規數據還是居高不下，要考量加強和地方溝通是否設紅綠燈；民進黨議員林煒軒建議，優先改善科技執法的出錯率，且改變用路人行為，要以提升交通安全品質為優先，裁罰才是輔助次要手段。

成功大學交通管理科學系主任鄭永祥認為，裝設裝置時民眾可能只知要開始科技執法，不清楚取締樣態，建議要充分告知，例如拉紅布條、舉牌等提醒，宣導期可能要再久一點，觀察取締件數有穩定遞減就可正式上路，一來民眾抱怨會低，二來也可凸顯警方宣傳做到位。

市警局表示，國華街、崇文街口列為高風險路廊，去年會勘研議設置號誌，但路口過小又沒有妥適地點，科技執法規畫2個多月的宣導期，持續分析數據再調整取締標準。

科技執法 議員 紅綠燈

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