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金馬最佳動畫「八戒」 台南在地動畫公司製作

中央社／ 台南29日電

台南在地導演邱立偉最新動畫作品「八戒」，勇奪60屆「金馬獎最佳動畫長片」。作為南市府111年度重要影視補助作品，這次獲得金馬獎肯定，未來也期許帶動南台灣影視產業發展。

第60屆金馬獎頒獎典禮甫於25日落幕，台南市文化局今天新聞稿表示，「八戒」為南市府111年度影視補助作品，也是邱立偉是繼2017年上映的「小貓巴克里」後的第2部動畫長片。這部費時6年全新力作，在內容布局與製作精緻度上都更甚於「小貓巴克里」。

邱立偉出身台南，多次獲得國內、外多個動畫獎項，為台灣動畫界中生代領軍人物。2005年在家鄉創立「Studio2 Animation Lab」(兔子創意股份有限公司)，是台南少見原創動畫公司。公司在電視動畫影集作品累積多個獎項肯定後，逐步邁向電影動畫。

台南市長黃偉哲也透過新聞稿表示，台灣動畫產業與資源多集中北部，邱立偉卻選擇在故鄉成立動畫製作公司，帶領他的「Studio2」團隊不斷推出新作品。這次新作「八戒」獲金馬獎肯定，正如邱立偉頒獎典禮所說「製作動畫電影從來都不是一件容易的事，但困難的不在於製作本身，而是從小著迷於日本動畫與美國動畫的我們，意識到必須要開始放下對於他們的仰慕，才能真正做出能與之競爭的作品。」黃偉哲感謝邱導與共同努力的藝術家們，為台灣動畫電影走出一條屬於自己的道路。

文化局表示，台南市影視補助走自己的特色，不只追求劇組拍攝量，更講究品質，就像「八戒」這樣的影片，未來市府仍將對優質影片給予最大支持。市府影視支援中心也歡迎國內外劇組來台南取材拍攝。台南市影視業者拍片取景徵案將自民國112年1月1日起收件、1月31日截止收件。

「八戒」故事發想自小說「西遊記」，講述主角「八戒」是個愛耍小聰明的街頭魯蛇，他身處的未來城市，所有人的命運都完全掌握在「涅槃系統」上，因為命運的陰錯陽差，使他必須全力挽回自己對牛魔王的錯誤承諾。劇組日前也宣布邀請許光漢、劉冠廷、庾澄慶、邵雨薇、庹宗華、許展榮、許展瑞、鍾欣凌、魏如萱等藝人為動畫配音。

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