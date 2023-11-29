台南本土登革熱今增24例 受聖嬰現象影響偏暖不可鬆懈

南市本土登革熱疫情逐漸趨緩，但根據中央氣象署昨日指出，台灣今年9至11月平均氣溫偏暖，而冬季受聖嬰險現象的影響，平均氣溫正常至偏暖，雨量以正常到偏多的機率較大，預計要到明年夏季聖嬰的影響才會趨緩，台南市府仍不敢鬆懈，持續落實各高風險場域孳生源稽查。

近2周南市府持續加強校園、市場、空屋、空地、宮廟、公園及建築工地等高風險場域孳生源稽查，共稽查16場次，其中以菜園陽性率最高，常見陽性容器樣態包含水桶、保麗龍箱、油漆桶、底盤等，提醒民眾雖然早晚天氣轉涼，但白天平均溫度仍適合病媒蚊生長和活動，民眾如有種植蔬果花卉，使用上述容器務必加蓋或使用16目細紗網覆蓋，防止病媒蚊進入產卵，孳生病媒蚊危害自己及家人甚至鄰近居民健康。

市長黃偉哲表示，平均氣溫偏暖加上雨量可能偏多，因此南市沒有鬆懈的本錢，只要每日確診病例數一天沒有清零，防疫工作就會持續且絕不能放鬆，責成各單位仍須持續加強高風險場域巡檢稽查，貫徹公權力執行。

南市截至今天下午3時確診24例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為2萬1118例，今日24例分別為北區6例，東區4例，仁德區及永康區各3例，中西區2例，南區、安平區、關廟區、新化區、新營區及麻豆區各1例，年齡介於13歲至71歲。