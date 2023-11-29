黑腹濱鷸現身台南將軍濕地 匯流成壯觀「鳥河」

台南沿海冬候鳥雲集，黑腹濱鷸現身將軍濕地，數百隻群起掠過天際，宛如鳥兒匯流而成的「鳥河」。鳥友說，只有親眼目睹，才能體會讚嘆大自然壯麗美景。

台南冬候鳥種類豐富，越近歲末年初，鳥況更讓人目不暇給，逾100種鳥兒在沿海穿梭，總是吸引大批遊客和鳥友，國際保育鳥類黑面琵鷺雖吸睛，但其他鳥兒也不遑多讓。

台南市野鳥學會鳥友李正峰27日就在將軍濕地留下數百隻黑腹濱鷸群起掠過天際的相片，他今天告訴中央社記者，當下這個季節，黑腹濱鷸應該是將軍濕地最大的冬候鳥族群之一，總數可達2000隻。

鳥友表示，黑腹濱鷸體長約20公分，是台灣常見冬候鳥，具有群聚性，主要棲息於潮間帶及近海河口、沼澤、沙洲等濕地，群聚有時多達千隻，成群飛行非常壯觀。

將軍濕地前身是七股鹽場的一部分，2002年停止曬鹽後，逐漸演變成生態豐富的濕地，成為冬候鳥重要棲地，包括諾氏鷸、紅腹濱鷸、大濱鷸、黑嘴鷗、斑尾鷸及黑面琵鷺等，多會現身將軍濕地。

目前，認養將軍濕地的台南鳥會，多定期調查、巡守、維護環境與生態監測，也是鳥友和遊客賞鳥的樂園。