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南市棲地保育有成果 黑琵度冬數量破紀錄

中央社／ 台南29日電
台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，台南是黑面琵鷺在台最大棲息覓食場所，也代表台南在棲地環境優化成果逐漸顯現。聯合新聞網資料照／記者吳淑玲攝影
台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，台南是黑面琵鷺在台最大棲息覓食場所，也代表台南在棲地環境優化成果逐漸顯現。聯合新聞網資料照／記者吳淑玲攝影

全球瀕臨絕種「鳥界嬌客」黑面琵鷺今年隨東北季風來台度冬，目前已有2500多隻棲息在台南地區，破歷年紀錄。台南是黑面琵鷺在台最大棲息覓食場所。

台南市黑琵主要在學甲濕地、七股、四草地區停棲，台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，台南是黑面琵鷺在台最大棲息覓食場所，也代表台南在棲地環境優化成果逐漸顯現，是公部門單位及民間團體多年來共同合作最佳寫照。

黃偉哲邀請各地民眾值此時節體驗親子生態旅遊，觀賞黑琵和過冬候鳥大飽眼福，呼籲大家也一起落實關心黑面琵鷺保育，在欣賞候鳥優美姿態同時，也為黑面琵鷺保育盡力，幫一年一度來台嬌客營造更友善度冬環境。

配合每年黑面琵鷺來台度冬時節，台南市農業局主辦、台南市生態保育學會執行的黑面琵鷺保育季，已於10月底在七股區正王府前廣場開幕，在七股遊客中心2023「黑面琵鷺保育季」，舉辦「黑琵木雕」、「黑琵環保鐵線藝雕」、「黑琵皮革創作」等系列文創展覽，展出至明年元旦連假結束。

黑面琵鷺是世界級珍稀嬌客，依農業局資料，全球黑琵族群逐年成長，2023年元月份全球普查總數記錄到6603隻度冬的黑面琵鷺，較去年增加441隻，寫下歷史紀錄。

黑面琵鷺 元旦連假

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