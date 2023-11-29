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拿鋤頭的手也能揮灑畫筆 88歲農婦等長者畫展32幅感動人生

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
天主教聖馬爾定醫院舉辦畫展活動，32幅畫作都是由65歲以上長輩用色筆揮灑而成。圖／聖馬爾定醫院提供
天主教聖馬爾定醫院舉辦畫展活動，32幅畫作都是由65歲以上長輩用色筆揮灑而成。圖／聖馬爾定醫院提供

天主教聖馬爾定醫院於二樓門診區舉辦「社區長照C級巷弄站－彩繪心生活」畫展活動，32幅畫作都是由65歲以上長輩用色筆揮灑而成。88歲一輩子務農的沈姓農婦感慨「以前只會拿鋤頭，沒想到現在可以畫畫，還能開畫展。」

聖馬爾定醫院社區健康組組長陳伊罧表示，社區C級巷弄長照站結合醫院專業團隊與志工駐點服務，並設計多元化課程與共餐服務，讓長者可以就近參與、樂於交流，並達成延緩失能及在地健康老化的目標。著色繪畫也是當中一項課程。

長照站社工曾聖惠表示，在辦理簡易著色課程中發現長輩對於繪畫有很大的興趣，於是與院內安寧病房志工吳慧玲老師接洽，去年3月開辦色鉛筆彩繪課程，固定每月排課2～3堂，每次2小時。

許多長輩原本對新事物較無自信，但在老師的支持和肯定下，漸漸嘗試後，提升不少成就感，並且積極參與課程。80歲張男年輕時從事廣告招牌看板工作，本身對素描就甚是喜愛，有重溫舊夢之感。

88歲的沈姓婦人一輩子在田間務農，參與繪畫班後感慨地說，「以前只會拿鋤頭，沒想到現在可以拿畫筆畫畫。」

已年屆90歲呂婦，是站內最高齡的長輩，因已失智，在女兒及看護協助下依然參與許多課程，呂婦的女兒說，「雖然已經不知道媽媽腦海裡的想法，但看著她靜靜地『塗鴉』，也是一種彩繪她自己的幸福吧。」

負責指導的老師吳慧玲表示，自己也已古稀之年，與長輩們互動學習，從繪畫過程觀察每個人的個性，不斷鼓勵使他們敢於提筆，再融和人生經驗體驗繪畫技巧，從畫作中增進了生活的信心，也能在學習的過程中找到興趣。

院方表示，藉由展出機會讓長輩們發揮所長外，也能增加自我價值感與成就感，鼓勵長輩能繼續抱持開朗的心去學習與探索其他更多領域，豐富自我人生外也為晚年的「心」生活增添更美好的色彩。

天主教聖馬爾定醫院於二樓門診區舉辦畫展，長輩用色筆揮灑而成。圖／聖馬爾定醫院提供
天主教聖馬爾定醫院於二樓門診區舉辦畫展，長輩用色筆揮灑而成。圖／聖馬爾定醫院提供
天主教聖馬爾定醫院於二樓門診區舉辦「社區長照C級巷弄站－彩繪心生活」畫展活動。圖／聖馬爾定醫院提供
天主教聖馬爾定醫院於二樓門診區舉辦「社區長照C級巷弄站－彩繪心生活」畫展活動。圖／聖馬爾定醫院提供
天主教聖馬爾定醫院於二樓門診區舉辦「社區長照C級巷弄站－彩繪心生活」畫展活動。圖／聖馬爾定醫院提供
天主教聖馬爾定醫院於二樓門診區舉辦「社區長照C級巷弄站－彩繪心生活」畫展活動。圖／聖馬爾定醫院提供
天主教聖馬爾定醫院於二樓門診區舉辦「社區長照C級巷弄站－彩繪心生活」畫展活動。圖／聖馬爾定醫院提供
天主教聖馬爾定醫院於二樓門診區舉辦「社區長照C級巷弄站－彩繪心生活」畫展活動。圖／聖馬爾定醫院提供
天主教聖馬爾定醫院於二樓門診區舉辦「社區長照C級巷弄站－彩繪心生活」畫展活動。圖／聖馬爾定醫院提供
天主教聖馬爾定醫院於二樓門診區舉辦「社區長照C級巷弄站－彩繪心生活」畫展活動。圖／聖馬爾定醫院提供
天主教聖馬爾定醫院「社區長照C級巷弄站－彩繪心生活」畫展，長輩欣賞自己畫作。圖／聖馬爾定醫院提供
天主教聖馬爾定醫院「社區長照C級巷弄站－彩繪心生活」畫展，長輩欣賞自己畫作。圖／聖馬爾定醫院提供

長輩 長照

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