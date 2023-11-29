飛虎將軍廟牽起淵源！黃偉哲：與日本水戶市2024將締盟
日本水戶市議員袴塚孝雄今天在市議員黃麗招議員與海尾朝皇宮前主委吳進池的陪同下，率該市躲避球協會成員及球員一行34人拜會台南市政府，市長黃偉哲率新聞及國際關係處長蘇恩恩及體育局長陳良乾出席接見訪團，雙方皆對兩市能在疫後重啟體育交流感到雀躍。
黃偉哲表示，感謝袴塚議員長期對兩市體育交流的支持，讓台日的年輕世代在疫情後再次有球賽交流的機會，也恭喜小球員們今天以兩勝一敗的戰績贏得兩市友誼球賽的勝利，台南會繼續鍛鍊球技來迎接明年的賽事交流。
黃偉哲表示，飛虎將軍廟牽起了台南跟水戶市的淵源，他與水戶市長高橋靖皆已表達兩市締盟的意願，兩市的關係將會在明(2024)年更上層樓。他藉此機會邀請水戶市的球員及家長們明年參加台南400活動，除了年初可以賞蘭花、看燈會外，夏天更有美味的芒果，期待他們來體驗不一樣的台南。
袴塚孝雄議員表示水戶市當初是透過鄭成功故鄉平戶市引薦而認識台南，並在一次次的躲避球賽中與台南市民進行體育及文化的交流，多年情誼持續至今。袴塚說，聽到黃市長提及兩市即將在台南400如此重要的時刻締盟，身為水戶市民的他有機會看到兩市關係開花結果感到相當滿足。他此行也帶來水戶市長高橋靖的問候信函。
水戶市位於日本茨城縣中部，是茨城縣廳所在地，以水戶黃門及日本三大名園之一「偕樂園」聞名。該市因其為安南區飛虎將軍廟祭祀主神杉浦茂峰的故鄉而與台南開啟交流，並在袴塚孝雄議員的支持下，疫情前皆會定期組團來台南進行躲避球交流，此團本次來台也與佳里國小進行躲避球友誼賽交流。
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