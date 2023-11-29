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台南「觀妙步道」吸引遊客朝聖 走進65公頃森林卻迷路求救

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市關廟森林公園新修繕完工的「觀妙步道」， 抬升式的景觀步道，可以在制高點的山頂還能更上一層樓俯瞰美景，黃昏時分還可以看夕陽美景。圖／取自台南旅遊網
台南市關廟森林公園新修繕完工的「觀妙步道」， 抬升式的景觀步道，可以在制高點的山頂還能更上一層樓俯瞰美景，黃昏時分還可以看夕陽美景。圖／取自台南旅遊網

台南市府斥資在占地逾65公頃關廟森林公園修繕抬升式的觀妙步道，獲譽為關廟版「天空步道」，近來成了最夯的景點，但遊客前來抱怨缺乏指標會迷路，議員也批雜草叢生、缺乏指標及照明，目前僅由區公所管理，凸顯大型公園管理人力經費不足，遊客來一次就不想再來，不能只用網美照行銷；南市觀旅局坦言，管理確實不易，市府下月將開跨局室會議協調。

今年剛完成修繕的關廟森林公園觀妙步道，可遠眺國3關廟休息站，黃昏還可以欣賞夕陽美景，除可觀賞絕妙景點，周邊親水步道也優化、新設竹林下休憩涼亭，園區南側通往清水寺後方林下步道也整理好，更方便前往清水寺參拜，除固定運動在地民眾，也吸引許多外遊客來朝聖。

但議員郭鴻儀指出，實況森林公園荒煙漫草無人整理，步道上甚至有路樹倒塌阻礙通行，與觀旅局完工照片相去甚遠，關廟森林公園占地65.6公頃，若再加上大潭埤25公頃，關廟區公所要維管90公頃大的公園，不僅人力物力缺乏，維護經費更是少得可憐，呼籲市府重視，不要花了大錢建設，維護管理缺乏下，恐很快就淪為蚊子館。

議員陳皇宇也說，民眾陳情公園步道內雜草叢生、環境難以維護，園區內缺乏廁所，遊客們要使用廁所，需要繞過半個森林公園；指標不明也易讓人迷失方向，繞森林一圈要一個半小時，若從入口到北側步道要40分鐘，常有遊客看完夕陽要下山，但缺乏照明，摸黑又迷路打電話求救。

關廟森林公園東西兩側出口分別緊鄰關廟休息區及台19甲線，交通便捷，區內林相完整生態多元豐富，樹種多達十餘類，有桃花心木、樟木、楓香、相思樹、竹林等，山林風光隨四季變化不同風貌，林間步道坡度平緩適宜，適合親子旅遊。

觀旅局說，關廟森林公園在2002年關廟鄉公所時期即已開闢，因設施年久損壞需改善，2020年起向中央爭取3期經費補助，整修中軸道路、林間步道、北側觀妙步道及東西兩側入口意象與停車空間等，工程範圍約0.8公頃；關廟區長李賢村表示，每年僅100萬元雇用3名人力負責全區5座公園的除草維護，關廟森林公園就廣達65公頃，人力和經費都不足，只能盡力而為。

陳皇宇說，不能只丟給區公所，除增加維護經費外，也可每月定一天環保志工日，動員更多人一起清理環境；觀旅局指出，市府近期將邀集相關單位研商，如何協助關廟區公所妥善後續管理維護工作。

台南市關廟森林公園新修繕完工的「觀妙步道」， 抬升式的景觀步道，可以在制高點的山頂還能更上一層樓俯瞰美景，黃昏時分還可以看夕陽美景。圖／取自台南旅遊網
台南市關廟森林公園新修繕完工的「觀妙步道」， 抬升式的景觀步道，可以在制高點的山頂還能更上一層樓俯瞰美景，黃昏時分還可以看夕陽美景。圖／取自台南旅遊網
台南市關廟森林公園新修繕完工的「觀妙步道」， 抬升式的景觀步道，可以在制高點的山頂還能更上一層樓俯瞰美景，黃昏時分還可以看夕陽美景。圖／取自台南旅遊網
台南市關廟森林公園新修繕完工的「觀妙步道」， 抬升式的景觀步道，可以在制高點的山頂還能更上一層樓俯瞰美景，黃昏時分還可以看夕陽美景。圖／取自台南旅遊網
台南市關廟森林公園新修繕完工的「觀妙步道」， 抬升式的景觀步道，可以在制高點的山頂還能更上一層樓俯瞰美景，黃昏時分還可以看夕陽美景。圖／取自台南旅遊網
台南市關廟森林公園新修繕完工的「觀妙步道」， 抬升式的景觀步道，可以在制高點的山頂還能更上一層樓俯瞰美景，黃昏時分還可以看夕陽美景。圖／取自台南旅遊網
台南市關廟森林公園佔地逾65公頃，市議員陳皇宇（右）指雜草叢生又缺乏指標，外地遊客來一次就嚇到不敢再來。圖／陳皇宇提供
台南市關廟森林公園佔地逾65公頃，市議員陳皇宇（右）指雜草叢生又缺乏指標，外地遊客來一次就嚇到不敢再來。圖／陳皇宇提供
台南市關廟森林公園佔地逾65公頃，市議員陳皇宇（右）指雜草叢生加上缺少指標，外地遊客來一次就嚇到不敢再來。圖／陳皇宇提供
台南市關廟森林公園佔地逾65公頃，市議員陳皇宇（右）指雜草叢生加上缺少指標，外地遊客來一次就嚇到不敢再來。圖／陳皇宇提供

森林公園 議員 廁所

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