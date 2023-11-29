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呼應消弭貧窮永續目標 扶輪之子送愛認養嘉義市148名弱勢學子

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府舉行「扶輪之子認養計畫」捐贈儀式，國際扶輪3470地區2023-24年度總監林宇星號召各社聯合推動，認養嘉市148名弱勢家庭兒少，每名兒少1萬2千元獎助學金，資助金額共177萬6千元。圖／嘉市府提供
嘉市府舉行「扶輪之子認養計畫」捐贈儀式，國際扶輪3470地區2023-24年度總監林宇星號召各社聯合推動，認養嘉市148名弱勢家庭兒少，每名兒少1萬2千元獎助學金，資助金額共177萬6千元。圖／嘉市府提供

嘉義市政府下午舉行「扶輪之子認養計畫」捐贈儀式，國際扶輪3470地區2023-24年度總監林宇星號召各社聯合推動，認養嘉市148名弱勢家庭兒少，每名兒少1萬2千元獎助學金，資助金額共177萬6千元，市長黃敏惠致贈感謝狀，感謝扶輪社看見弱勢家庭需要，與市府溫暖送愛。

為讓受惠兒少妥善運用獎助學金，社會處特別設計「圓夢理財手札」，讓兒少透過理財工具與家長學習金錢管理。市府為落實社會安全網，實踐以家庭為中心，以社區為基礎服務理念，依性別、年齡別、對象別等布建多元的社區資源，扶持每個有需要個體，藉跨域公私協力，通力合作，將嘉市打造為「全齡共享，世代宜居」的幸福城市。

「教育決定人才，人才決定未來」黃敏惠說，扶輪之子認養計畫非常有意義，社工陪扶輪社長、社員親訪案家關懷訪視，呼應SDGs消除貧窮指標，期待孩子脫離貧窮循環，建立多元關懷網絡，翻轉經濟弱勢的生活品質與教育環境。

扶輪之子地區主委彭韻錚說，今年是3470地區第一次全面整合「扶輪之子認養計畫」，共70個扶輪社共襄盛舉，參與社97%。計畫結合台南、嘉義、雲林、澎湖等縣市社會局處、家扶中心及學校，由各社編列預算或企業或個人捐款，共584名學生受惠，資助金額700萬8千元整，難能可貴的是有3個扶輪青年社加入，自我成長學習回饋社會。

嘉市府舉行「扶輪之子認養計畫」捐贈儀式，國際扶輪3470地區2023-24年度總監林宇星號召各社聯合推動，認養嘉市148名弱勢家庭兒少，每名兒少1萬2千元獎助學金，資助金額共177萬6千元。圖／嘉市府提供
嘉市府舉行「扶輪之子認養計畫」捐贈儀式，國際扶輪3470地區2023-24年度總監林宇星號召各社聯合推動，認養嘉市148名弱勢家庭兒少，每名兒少1萬2千元獎助學金，資助金額共177萬6千元。圖／嘉市府提供
嘉市府舉行「扶輪之子認養計畫」捐贈儀式，國際扶輪3470地區2023-24年度總監林宇星號召各社聯合推動，認養嘉市148名弱勢家庭兒少，每名兒少1萬2千元獎助學金，資助金額共177萬6千元。圖／嘉市府提供
嘉市府舉行「扶輪之子認養計畫」捐贈儀式，國際扶輪3470地區2023-24年度總監林宇星號召各社聯合推動，認養嘉市148名弱勢家庭兒少，每名兒少1萬2千元獎助學金，資助金額共177萬6千元。圖／嘉市府提供
嘉市府舉行「扶輪之子認養計畫」捐贈儀式，國際扶輪3470地區2023-24年度總監林宇星號召各社聯合推動，認養嘉市148名弱勢家庭兒少，每名兒少1萬2千元獎助學金，資助金額共177萬6千元。圖／嘉市府提供
嘉市府舉行「扶輪之子認養計畫」捐贈儀式，國際扶輪3470地區2023-24年度總監林宇星號召各社聯合推動，認養嘉市148名弱勢家庭兒少，每名兒少1萬2千元獎助學金，資助金額共177萬6千元。圖／嘉市府提供
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嘉市府舉行「扶輪之子認養計畫」捐贈儀式，國際扶輪3470地區2023-24年度總監林宇星號召各社聯合推動，認養嘉市148名弱勢家庭兒少，每名兒少1萬2千元獎助學金，資助金額共177萬6千元。圖／嘉市府提供

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