聽新聞
test
0:00 / 0:00
呼應消弭貧窮永續目標 扶輪之子送愛認養嘉義市148名弱勢學子
嘉義市政府下午舉行「扶輪之子認養計畫」捐贈儀式，國際扶輪3470地區2023-24年度總監林宇星號召各社聯合推動，認養嘉市148名弱勢家庭兒少，每名兒少1萬2千元獎助學金，資助金額共177萬6千元，市長黃敏惠致贈感謝狀，感謝扶輪社看見弱勢家庭需要，與市府溫暖送愛。
為讓受惠兒少妥善運用獎助學金，社會處特別設計「圓夢理財手札」，讓兒少透過理財工具與家長學習金錢管理。市府為落實社會安全網，實踐以家庭為中心，以社區為基礎服務理念，依性別、年齡別、對象別等布建多元的社區資源，扶持每個有需要個體，藉跨域公私協力，通力合作，將嘉市打造為「全齡共享，世代宜居」的幸福城市。
「教育決定人才，人才決定未來」黃敏惠說，扶輪之子認養計畫非常有意義，社工陪扶輪社長、社員親訪案家關懷訪視，呼應SDGs消除貧窮指標，期待孩子脫離貧窮循環，建立多元關懷網絡，翻轉經濟弱勢的生活品質與教育環境。
扶輪之子地區主委彭韻錚說，今年是3470地區第一次全面整合「扶輪之子認養計畫」，共70個扶輪社共襄盛舉，參與社97%。計畫結合台南、嘉義、雲林、澎湖等縣市社會局處、家扶中心及學校，由各社編列預算或企業或個人捐款，共584名學生受惠，資助金額700萬8千元整，難能可貴的是有3個扶輪青年社加入，自我成長學習回饋社會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言