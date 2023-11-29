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保護行人！南市已完成15處行人庇護島、23處行穿線退縮

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市優化行人交通設施，在路口增設行人專用時相 。圖／交通局提供
台南市優化行人交通設施，在路口增設行人專用時相 。圖／交通局提供

台南市長黃偉哲昨天主持11月份道安會報，依據交通部道安資訊平台最新統計今年1至9月南市30日交通事故死亡人數219人，相較去年同期減少2人(下降0.9%)，常見的機車事故減少8人下降5.1%、高齡事故減少2人下降2.1%。9月份交通事故受傷人數與去年同期比較雖有微幅上升(增幅0.3%)，但目前已呈現趨緩，顯示事故已獲得控制，並指示道安團隊仍應持續針對問題提出精進作為。

雲嘉南區域運輸研究中心分析近3年行人事故數據，其中以65至69 歲高齡者佔比最多，位置發生在交叉路口佔比最高達30.14%，並建議行人穿越道的設施包含行人庇護設施、行穿線延續銜接等，及加強宣傳車輛接近行穿線速度不宜超過每小時30公里。

交通局長王銘德表示，在行人設施的優化上，台南市在行穿線退縮、增設庇護島路口方面，交通局於自辦標線重繪時，依據路口道路環境，盡可能將行穿線往路口後退，以增加車輛與行人之間緩衝空間；工務局等工程單位辦理道路重鋪、路平等專案工程時，也同步請工程單位視路口環境調整中央分隔島，以增設庇護島及行穿線退縮，至10月底已完成15處行人庇護島、19處標線型人行道及23處行穿線退縮。

另外，路口增設行人專用時相與行人專用號誌部分，已盤點路口行人通行需求，行人專用時相至10月底已完成70處，而行人專用號誌也已完成65處。至於行人穿越需求較低者則採設置行人綠燈早開方式處理，目前已完成220處，目標年底至少完成300處。

警察局指出，依據大數據資料庫及事故熱區斑點圖分析結果，持續滾動分析本市肇事原因及特性，提升事故熱區警力曝光率，透過規畫執行「路口安全、事故肇因大執法」、「速度管理」、「酒後及危險駕車、無照駕車、大型車」等精準執法，並置宣導重點於機慢車、高齡者、行人族群，應用七大宣導策略，分眾、適性對位宣導，以發揮防制交通事故功能。

交通局呼籲市民朋友，年底將進入交通事故高峰期，餐敘、年終尾牙聚餐與聖誕活動頻繁，請熟記「喝酒不開車」、「指定駕駛」、「酒後代駕」，為了家人與朋友，酒後請改搭大眾運輸工具或指定駕駛，才能快樂出門、平安返家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市優化行人交通設施，完成23處行穿線退縮 。圖／交通局提供
台南市優化行人交通設施，完成23處行穿線退縮 。圖／交通局提供
台南市優化行人交通設施，在路口增設行人專用時相及行人專用號誌 。圖／交通局提供
台南市優化行人交通設施，在路口增設行人專用時相及行人專用號誌 。圖／交通局提供

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