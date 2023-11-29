2024台灣燈會拚商機 60大台南農特產伴手禮出爐

台南市政府農業局日前舉辦2024台灣燈會台南農特產伴手禮招募評鑑，今公布遴選出60大台南農特產伴手禮，首獎由七股區農會紅蔥酥油禮盒拔頭籌，獲選者可將貼紙貼於商品上宣傳使用，搭配新設計四款農特產主題禮盒，希望帶動業者商機。

這60大台南農特產伴手禮，包含七股區農會等17間南縣市農漁會、9間台南在地農場及相關台南農特產企業社及公司行號，農業局這今頒發證書及活動認證貼紙給60家業者，詳細名單公告於農業局網站。

農業局長李建裕表示，除2024台灣燈會60大臺南農特產伴手禮，農業局重新整合台南在地農特產伴手禮，出版「南農選禮─台南農特產伴手禮手冊」，收錄近300項台南在地農特產。

另外，隨著2024台灣燈會在台南登場，農業局也將推出「開運旺來-貴人運」、「財富有餘-金錢運」、「農情蜜意-桃花運」、「穗穗平安-健康運」四款農特產主題禮盒，精選此次獲獎60大農特產商品，推出2024台灣燈會農特產專屬禮盒；將於2024年燈會活動現場及觀光客喜愛據點行銷販售。