水上鄉路燈認養活動開跑 認養10盞燈再送保溫野餐籃

2024年水上鄉公所路燈認養活動開跑，每盞認養費用1000元，一次認養10盞燈再送保溫野餐籃，認養者可以自選認養路段，捐款收據可作為所得稅扣繳捐贈。水上鄉公所表示，目前已有150盞獲認養，歡迎大家加入認養行列，可撥打05-2682406或至公所建設課辦理。

嘉義縣水上鄉公所公用路燈認養自治條例2018年訂定完成三讀公布後迄今，因未大力宣傳及推廣，一年認養燈數不到10盞，認養盞數成效不彰。因此，公所特別規劃路燈認養活動，歡迎公、私立機關、團體、寺廟、公司行號或個人熱心公益者，參與申請認養本鄉轄區道路公有路燈。

水上鄉長林緗亭表示，有明亮且安全的道路環境相當重要，每年支付全鄉路燈電費高達280萬，金額相當龐大，為鼓勵民眾大力響應認養，推出「點亮水上-有您相挺」路燈認養專案，除可在燈柱載明認養者姓名，憑認養收據可抵免所得稅，企業大宗認養還可列營業費用抵稅，

林緗亭也說，推出認養專案不到一個月已登記認養150盞路燈，一次認養超過10盞將再贈送保溫野餐籃，認養款項未來可挹注電費、維護與汰換節能燈具，期待吸引更多人用行動表達對鄉政的支持，也希望號召更多善心人士一同響應，照亮水上鄉的大街小巷。