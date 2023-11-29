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台南都會公園開闢0.8公頃特色遊戲場啟用 學童迫不及待試玩

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
剪綵典禮不久後，虎山實小的孩童們便迫不及待衝向樹屋遊具區遊玩。記者李文德／攝影
剪綵典禮不久後，虎山實小的孩童們便迫不及待衝向樹屋遊具區遊玩。記者李文德／攝影

台南都會公園緊鄰奇美博物館，假日經常是親子經常前往遊憩場所，為凸顯公園遊憩效益，市府今年5月斥資2800萬元開闢特色遊具區，今隆重舉行完工啟用典禮，附近虎山實小學童也到場同樂，迫不及待試用遊具，一邊溜下滑梯一邊大喊「真好玩！」

啟用典禮台南市長黃偉哲、文化局長謝仕淵與多位地方民代手持金剪剪綵，宣告占地0.8公頃的特色遊戲場正式啟用。此次除了規劃「冒險型樹屋」遊具組，鳥巢型、幼兒型鞦韆區之外，更對周邊園區整備改造，如此區有一處天然滯洪草坡，每當雨季就會累積大量雨水，特別增設滲透管協助積水迅速排除，目前草坡也正進行養護工作，未來則有一大片綠油油草地，讓孩童能夠跑跳。

剪綵典禮不久後，虎山實小的孩童們便迫不及待衝向樹屋遊具區遊玩，小朋友整齊排隊，慢慢爬上，還有人邊溜滑梯邊大喊「好好玩」。

文化局表示，所有遊具皆通過SGS安全認證，特別是樹屋區。小朋友們需要爬上才能溜滑梯，為安全起見還在底下鋪30公分厚木屑，提高耐震度，更最底部做好排水設施，避免木屑因雨潮濕發霉。

文化局指出，目前局內管轄公園除了台南市立圖書館新總館旁的閱之森公園與台南都會公園有特色遊樂場，未來將在麻豆總爺藝文中心旁設置，目前已發包完成，正由廠商規畫設計，預計明年中動工。

剪綵典禮不久後，虎山實小的孩童們便迫不及待衝向樹屋遊具區遊玩。記者李文德／攝影
剪綵典禮不久後，虎山實小的孩童們便迫不及待衝向樹屋遊具區遊玩。記者李文德／攝影
剪綵典禮不久後，虎山實小的孩童們便迫不及待衝向樹屋遊具區遊玩。記者李文德／攝影
剪綵典禮不久後，虎山實小的孩童們便迫不及待衝向樹屋遊具區遊玩。記者李文德／攝影
台南都會公園特色遊具區今舉行完工啟用典禮，台南市長黃偉哲(左七)出席與多位民代剪綵。記者李文德／攝影
台南都會公園特色遊具區今舉行完工啟用典禮，台南市長黃偉哲(左七)出席與多位民代剪綵。記者李文德／攝影

文化局 溜滑梯 親子 台南

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