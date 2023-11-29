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昔神風特攻隊訓練基地今成治安死角 雲林啟動大改造
雲林縣虎尾鎮建國眷村二村荒廢多年，成為當地治安死角，縣府爭取國土管理署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助，規畫虎尾鎮新舊城區縫合計畫，將重建建國二村風貌，今天舉行開工動土典禮，預計明年暑假前完工，為虎尾再添魅力景點。
虎尾鎮建國眷村一村、二村、三村、四村緊鄰廢棄的空軍基地，曾是神風特攻隊訓練基地，是雲林縣重要的歷史建築聚落，縣府城鄉發展處長林長造說，建國眷村是全國唯一的農村型的聚落的眷村，近年一村已陸續整理，並有團隊進駐經營。
但二村荒廢多年，不僅是地方上的髒亂點，也常有人在此吸毒、縱火，成為治安死角，這次虎尾鎮新舊城區縫合計畫二期鎖定建國二村，將透過環境清疏重現眷村風貌，整頓眷舍間的開放綠地，並建置未來園區逛遊系統，導入軟性活動使用，再現歷史文化場景。
除硬體改善，該計畫將同步進行設計競賽，施作範圍為既有水塔、活動中心、菜市場以及曹宅，這些建物座落於眷村的核心區內，目前仍可見居民生活的殘跡，規畫團隊將藉由藝術導入，讓歲月的痕跡浮現。
雲林縣長張麗善表示，建國一村的軟硬體建設已經逐步完成，接下來二村將把環境雜亂的地方重新梳理，該計畫經費7150萬元，預計明年暑假前完工，包括景觀綠美化、排水系統、景觀藝術等整體的規畫、設計，未來將是非常棒的場域，可讓雲林的觀光量能慢慢提升。
虎尾鎮長丁學忠表示，很開心建國二村可以開始動工，這個地方是許多虎尾鎮民兒時遊憩的地方，希望完工後能帶動虎尾的觀光魅力。
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