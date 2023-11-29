４日開放報名！品嘗客家鹹粄圓 走讀台南人權歷史場址

冬至前夕，台南市政府客家事務委員會將於12月16日邀請來自馬來西亞的客家人陳欽生，分享1971年在台南求學及其後人生發生的一連串故事，同時帶領民眾散步街區、走讀人權歷史現場；品嘗滋味鮮美的客家鹹湯圓及特色料理。活動將於12月4日上午9時起開放報名至額滿為止，歡迎踴躍報名參加。

第3場美食講座名為「吃粄圓來團圓-客家湯圓好滋味」，目的是讓民眾與家人朋友團圓，一同品嘗粄圓及客家特色料理的同時，跟著說書人陳欽生的腳步，認識白色恐怖年代，每個場址的人權歷史事件，及當地的現況。讓我們對過去有了更多對話與反思的機會，更加珍惜民主自由的可貴。

台南客委會表示湯圓的客家話叫作「粄圓」(banˊ rhan)。冬至這天，客家人吃的不是甜湯圓，而是「鹹湯圓」。將爆香後的紅蔥頭、香菇、蝦米和肉絲，以及切成末的芹菜、韭菜、蒜苗和香菜，與茼蒿、小湯圓一起煮成又香又美味的客家鹹粄圓，令人食指大動、饞涎欲滴！

這次講座除了邀請陳欽生前輩分享自身經歷之外，更規畫走讀歷史人權場址活動。以「轉型正義」為路線主題，包括吳園、湯德章紀念公園、美術館1館、愛國婦人館、湯德章故居、全美戲院及王育德紀念館等地點，希望能透過走讀歷史場景，一起了解台南人權歷史的前世今生。

安委會表示，今年客家美食講座配合端午節、中秋節及冬至等3大節慶，分別推出不同主題的系列活動，讓民眾大飽口福，引起熱烈迴響。最後1場講座不僅能和親朋好友一起品嚐湯頭鮮香、口感軟Q入味的客家鹹粄圓，還能走訪府城街區，深入認識人權場址的過去與現在。

吃粄圓來團圓-客家湯圓好滋味活動報名連結請點此處。