百年嘉義公園清古砲、2座石碑維護完成 修舊如舊述說故事

百年嘉義公園是嘉市觀光景點，具豐富文史故事，也是台灣美術巨擘陳澄波作畫地點，市府按文史地景整修改造，其中園區三件登錄古物：清朝鐵砲2門、清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記、丙午烈震災紀念碑，嘉市審計室調查，古物未納列基本設計規畫辦理，潛存管理風險，亟待改善保存，維護文化景觀；市府委託專家費時4個月清潔維護完成重現。

建設處說，專家使用純水及酒精清潔古物，移除苔蘚與地衣的附著、動物及昆蟲排遺，接著使用藥劑，處理石碑鏽染、汙漬等極難移除髒污。鐵砲執行除鏽，採用刻磨機連接發電機施作，清潔除鏽後，進行鈍化及封護，施作鈍化採用丹寧酸為主成分的複配方；封護採用丙烯酸樹脂為主成分的透明塗層。石碑清潔後進行二次加固及防潑水塗層施作。

公園內12門古砲，傳聞其中6門來自嘉義舊神社，文化局徵集老照片，從其中1張黑白照片，發現舊神社前有門相同的古砲，證實傳說，文化局說，12門古砲只有2門上有清嘉慶年間字樣，登錄古物。

嘉義公園是1910年（日治明治43年）日本人闢建，園內陳列的12門古砲，缺乏史料記載，大多字跡糢糊，有一門砲管鑄字較清晰，鑄有「嘉慶十二年秋，奉閩浙總部堂阿，福建巡撫部院張，鑄造台協水師左營大砲，一位重一千斤」等字樣。所謂「閩浙總督部堂阿」即阿林保，「福建巡撫部院張」則是張師誠。

古砲來源無資料可稽，加上古砲所在地「太保樓」拆除，地方認為可能與嘉義出身閩浙水師提督王得祿有關。「福康安紀功碑」，記載清朝平定林爽文事變，以及乾隆皇為表彰諸羅軍民、「『嘉』其忠『義』」所設的石碑。石碑基座以贔屭馱負，卻被誤為「巨龜馱碑」。「丙午烈震紀念碑」，記錄百餘年前的地震浩劫。