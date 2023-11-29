雲林柳丁節周末登場 主打古坑飲

雲林古坑鄉是柳丁種植1032公頃，年產量占全國3成，不過年初開花結果期受缺水影響，讓今年整體平均減收約1成，有農民說，即使量少而微幅拉升價格，但成本提升，收入不比盛產時好；鄉公所為幫促銷，12月2、3日在古坑綠色隧道辦柳丁節，因應食用習慣改變，將主打柳丁飲。

古坑鄉柳丁每年11中旬進入採果期，麻園村農民吳南頤種植約7分地，他指出，3、4月柳丁樹正需要水分時遇到乾旱，以致花開得不完全、授粉也不完整，結果率不佳，他個人減收4成，且大盤收購的產地價每台斤約13元，比去年同期12元高出一些，但人工、有機質肥料齊漲，換算總收入不及盛產時；栽種6分地的林姓農民說，果樹都是超過30年老欉，同樣受到影響，往年可收成3萬5000台斤，今年減收約1萬台斤。

副縣長謝淑亞、立委劉建國等人昨為柳丁節宣傳，指出當日有舞台表演、親子互動遊戲，重頭戲古坑飲「Juice Bar」歡暢試飲、黃金柳丁評選大賽。

古坑鄉長林慧如說，觀察到許多孩子有便秘問題，加上懶得動手吃水果，柳丁節以往重於行銷果品，改頭換面力推「古坑飲」，先前以學子試飲活動打頭陣，柳丁節時擴大舉辦。古坑公所表示，下一步計畫媒合農民與飲料店對接，拓展通路。