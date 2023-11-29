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嘉縣議員質疑不公 凍結修路千萬預算

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉縣太保市安仁里及梅埔里多處產業道路損壞，被指反映多年都未修繕。圖／嘉縣議員王啟澧提供
嘉縣太保市安仁里及梅埔里多處產業道路損壞，被指反映多年都未修繕。圖／嘉縣議員王啟澧提供

嘉義縣政府地政處編列明年重劃區農水路整修5000萬元、建設處編養護縣內鄉道1820萬元，不過國民黨議員昨質疑，修繕經費沒有各鄉鎮都平等，水上鄉許多農路殘破卻不見維修，此預算用處不大，兩筆都應凍結500萬元，雖有民進黨籍議員支持預算，最後通過先凍結。縣府表示，明年臨時會提出爭取解凍。

地政處表示，全年要改善的農水路很多，需要3、4億元，但嘉縣財政困難只能編列5000萬元，今年也爭取中央補助6000多萬元，總經費約1億1000萬元，經費不足情況下先維修有急迫性的農水路；建設處指出，縣的鄉道也將優先處理路況差者。

國民黨議員王啟澧質詢指出，有些農水路嚴重損壞也沒修，不知縣府判斷標準為何，盼凍結預算；國民黨議員詹琬蓁建議，重劃區農路不是公所的權責，而是地政處負責養護，應建立機制，農水路破損由公所呈報後積極處理。

民進黨議員黃榮利說，不分藍綠議員所提重劃區農路養護案件，常被地政處以沒經費為由否決，太保市有農路超過10年沒重鋪，希望增加經費；民進黨議員翁聰賢說，幾乎每個村莊都有路要修，還有人因此摔車，希望預算不要凍結，趕快修路。

另，詹琬蓁針對養護縣的鄉道預算也質疑分配有疑慮，主張凍結500萬元，翁聰賢則盼照原編通過。不過藍營堅持凍結預算，議場沒有其他異議後通過。

議員 重劃區 國民黨

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