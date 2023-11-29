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南區醫療網獲獎 張麗善致謝4縣市

聯合報／ 記者陳雅玲黃于凡李宗祐鄭惠仁／連線報導
雲嘉嘉南4縣市組成的南區醫療網，參加全國醫療網成果發表獲得成果卓越獎等獎項，縣長張麗善（前排左五）昨頒獎感謝4個縣市貢獻。記者陳雅玲／攝影
雲嘉嘉南4縣市組成的南區醫療網，參加全國醫療網成果發表獲得成果卓越獎等獎項，縣長張麗善（前排左五）昨頒獎感謝4個縣市貢獻。記者陳雅玲／攝影

雲林、嘉義市、嘉縣、台南地區人口老化嚴重，4縣市組成的南區醫療網今年共同執行整合急性後期照護等3項計畫，成果包括上半年病患30天內急診率、再住院率都優於全國平均，共獲3大獎。

主導的雲林縣長張麗善昨另頒獎致謝4縣市，喊話衛福部應調整醫療資源分配；對此，4縣市衛生局表示，持續向中央爭取各地能平等照護。

南區醫療網已30多年，今年南市府主責「建立整合南區急性後期醫療照護模式計畫」，南市衛生局醫事科長彭麗玲說，對病患適當轉介做後續醫療服務，例如中風病患先送到大醫院，改善後轉到區域或更小型醫院持續復健、照護。

彭麗玲指出，雲嘉南地區今年上半年30天內急診率11.23％優於全國平均13.03%，14天再住院率7.71%也優於全國平均8.94%，30天再住院率8.63%一樣優於全國平均10.13%，1年內死亡率是8.71人，雲嘉南則7.41人。

雲縣府執行「建立整合性社區健康照護網絡－安寧緩和醫療照護計畫」，表示死亡前1年安寧居家利用率，近5年從25.5%提高到29.3%，滿足民眾尊嚴善終、在地老化的願望。嘉縣府做「提升COVID-19染疫康復者門住診照護品質計畫」、嘉市府協助辦理醫療事故預防及爭議處理等相關教育訓練。

此3項計畫獲得成果卓越獎、地方特色獎及創新研究獎，為全國醫療網之冠，張麗善昨說，雲嘉南都面臨醫療資源分布的不足、不均問題，透過跨區域醫療資源整合扭轉困境，也建議中央對於醫療資源的分配與相關政策應該要調整，讓偏鄉、非山非市的地區都能獲得平等的照護。

有參與的醫護指出，醫療網計畫和授課都獲益良多，但有衛生局人員認為，醫療網遇到經費不足的問題，講師費低於行情，雜支須自行處理。

4個縣市衛生局表示，持續向中央爭取更多醫療資源，醫療網缺乏補助經費，也會一併反映。

衛生局 張麗善 老化 復健

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