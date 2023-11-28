沒清乾淨…議員批廚餘桶上還有蟲就載回學校 市府：媒合畜牧場業者解決

嘉義市校園營養午餐的廚餘桶由清潔隊處理後，有議員發現沒有清理乾淨又直接送回學校，看到噁心髒汙的廚餘桶上面還長蟲，擔心將病菌載回校園；市府表示，將媒合具有處理設備的合法畜牧業者協助清理。

議員李奕德今天在議會播放張髒汙噁心的廚餘桶，上面還有蟲，他質詢教育處、環保局，這樣的廚餘桶清倒後沒有清理乾淨還有拿錯餐廳廚餘桶直接送回校園，校方人員、廚媽全付武裝忍著惡臭清洗廚餘桶，不應該讓這樣帶有細菌的廚餘桶返回校園，也對廚媽等不夠尊重。

教育處長郭添財表示，會和環保局討論如何讓廚餘桶回收後乾淨返回校園。

教育處表示，嘉義市國中小午餐廚餘原由畜牧場業者到校運送處理，自非洲豬瘟發生後為防堵疫情，午餐廚餘目前係由清潔隊協助處理後再將廚餘桶送回學校。市府相關局處已針對學校廚餘回收問題著手研議，未來將朝媒合具廚餘處理設備之合格畜牧場協助運送等方式解決廚餘問題，以確保食安衛生並減輕廚房工作人員負擔。

環保局長李佳禾表示，環保局為義務性協助清理學校廚餘，若各校自行編列經費會更有效率。會再由教育、學校、環保局三方共同研議。