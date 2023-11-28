農路殘破! 嘉縣議員質疑養護經費分配不公 凍結縣府千萬預算

嘉縣府明年編列重劃區內農路整修5000萬元、養護縣鄉道1820萬元，不過藍營議員質疑，修繕道路經費分配不公平，沒有各鄉鎮都平等，水上鄉也許多農路殘破，卻不見維修，編預算用處不大，兩筆都各凍結500萬元。縣府表示，會再與議會溝通，尋求能解凍。

議員王啟澧說，感覺經費分配不均，有些農水路嚴重損壞也沒修，不知地政處判斷標準為何，希望增加編列經費，主張先凍結預算。議員詹琬蓁建議，重劃區農路不是公所的權責，而是地政處負責養護，地政處應建立機制，農水路破損由公所呈報後，應積極處理。

地政處長邱慧燕說，全年要改善的農水路很多，約需3、4億元，但嘉義縣財政困難，只能編列5000萬元，今年也爭取中央補助6千多萬元，總經費約1億1千萬元仍不足，許多人反應需修路，但在經費不足情況下，會先維修有急迫性的農水路，明年會在臨時會爭取解凍。

議員黃榮利說，重劃區農路由地政處養護，但不分藍綠議員所提案件，都被地政處以沒經費為由凍結，太保市有農路超過10年沒重鋪，希望增加經費。議員翁聰賢說，每次去會勘後，都被民眾罵為何沒錢能做，幾乎每個村莊都有路要修，還有人因此摔車，希望不要凍結預算，趕快修路。

此外，詹琬蓁指出，建設處養護道路經費分配有疑慮，像水上鄉市區道路20年沒重鋪，主張凍結500萬元，待提出執行明細再解凍。建設處表示，養護縣鄉道會由建設處派員到場視察，因經費不足，路況差的會優先處理，部分經費遭凍結，明年將提報明細爭取解凍。