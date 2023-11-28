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他導覽人次逾3萬人被稱「活字典」 獲雲林藝文界殊榮

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
書法家盧彩霞長期致力提倡及推廣書法，教職退休後，仍全力投入於書法教學與創作。記者陳雅玲／攝影
書法家盧彩霞長期致力提倡及推廣書法，教職退休後，仍全力投入於書法教學與創作。記者陳雅玲／攝影

第19屆雲林文化藝術獎公布得獎名單，螺陽文教基金會榮譽董事長張億載有西螺活字典之稱，導覽人次超過3萬人，與文史工作者楊永雄、作家李瑞月、書法家盧彩霞、布袋戲藝師吳福訓、粧佛雕作藝師陳明洲獲得貢獻獎。

雲林文化藝術獎今天公布貢獻獎得獎名單，張億載在西螺長期推廣藝文展演活動、社區營造工作、辦理西螺大橋觀光文化節、西螺延平老街歷史街區的保存與活化，導覽解說資歷有20多年之久，被他導覽過的人次逾3萬人，對於地方文史教育，提昇文史學術水準，貢獻良多，因而獲獎。

同獲貢獻獎的還有貓兒干文史協會總幹事楊永雄，他長期致力詔安客家文史資料收集彙整，積極培育在地文史工作人才，推廣詔安客家語言，也成立北管樂團，傳承傳統藝術。李瑞月（筆名季季），18歲以短篇小說〈明天〉獲《亞洲文學》徵文首獎，長年的創作歷程中風格多變，後期作品傾向關注邊緣女性在社會上面臨的不公不義，對社會變遷中道德的失落與自私人性多所反映。

書法家盧彩霞長期致力提倡及推廣書法，教職退休後，仍全力投入於書法教學與創作。吳萬響布袋戲團主演吳福訓，活躍於全國各地廟會戲場，多年來獲得各文化機構補助演出，備受肯定，近年來全力投入校園傳承。

藝師陳明洲為北港神山堂佛像彫藝工坊創辦人，從事粧佛雕刻行業超過半世紀，從作品塑形及柔順流暢的紋飾，可見精湛的技法及工藝美感，也頗具創新創作能力，所雕造的本土神像，富有地方特色。

雲林縣府文觀處長陳璧君表示，文化藝術獎是雲林藝文界最高殊榮，今年評選出各類別藝文競賽及貢獻獎6名大師共89人獲獎，將於12月2日下午在雲林表演廳盛大頒獎，表揚得獎人傑出表現。

螺陽文教基金會榮譽董事長張億載（中）有西螺活字典之稱，導覽人次超過3萬人，與文史工作者楊永雄（左一）、作家李瑞月、書法家盧彩霞（右一）、布袋戲藝師吳福訓（左二）、粧佛雕作藝師陳明洲（右二）獲得雲林文化藝術貢獻獎。記者陳雅玲／攝影
螺陽文教基金會榮譽董事長張億載（中）有西螺活字典之稱，導覽人次超過3萬人，與文史工作者楊永雄（左一）、作家李瑞月、書法家盧彩霞（右一）、布袋戲藝師吳福訓（左二）、粧佛雕作藝師陳明洲（右二）獲得雲林文化藝術貢獻獎。記者陳雅玲／攝影
藝師陳明洲為北港神山堂佛像彫藝工坊創辦人，從事粧佛雕刻行業超過半世紀。記者陳雅玲／攝影
藝師陳明洲為北港神山堂佛像彫藝工坊創辦人，從事粧佛雕刻行業超過半世紀。記者陳雅玲／攝影
吳萬響布袋戲團主演吳福訓，活躍於全國各地廟會戲場，多年來獲得各文化機構補助演出，備受肯定。記者陳雅玲／攝影
吳萬響布袋戲團主演吳福訓，活躍於全國各地廟會戲場，多年來獲得各文化機構補助演出，備受肯定。記者陳雅玲／攝影
貓兒干文史協會總幹事楊永雄，長期致力詔安客家文史資料收集彙整，積極培育在地文史工作人才，推廣詔安客家語言，也成立北管樂團，傳承傳統藝術。記者陳雅玲／攝影
貓兒干文史協會總幹事楊永雄，長期致力詔安客家文史資料收集彙整，積極培育在地文史工作人才，推廣詔安客家語言，也成立北管樂團，傳承傳統藝術。記者陳雅玲／攝影

雲林 文史工作者 書法家 社區營造

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