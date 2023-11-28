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扶輪社認養南市弱勢學生 3百多萬元讓261名學生受惠

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府首次與國際扶輪3470地區攜手合作，推動「2023-24年扶輪之子認養計畫」，幫助弱勢學生。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府首次與國際扶輪3470地區攜手合作，推動「2023-24年扶輪之子認養計畫」，幫助弱勢學生。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府首次與國際扶輪3470地區攜手合作，推動「2023-24年扶輪之子認養計劃」，助學金發放對象擴及社會局、家扶中心、學校及弱勢家庭共261名學生，市長黃偉哲今致贈感謝狀，感謝「扶輪之子認養計劃」嘉惠需要協助的學生。

黃偉哲表示，對於弱勢學生而言，有社會各界的善款扶助，可以讓孩子少一點生活擔憂，多一點時間在學業上，對孩子的將來更有幫助。而民間的捐款不像政府的補助，需要受到各種門檻與法規的限制，可以觸及到更廣大需要幫助的族群。。

社會局長盧禹璁說，此次與國際扶輪3470地區攜手合作扶輪之子認養計畫，台南市共資助261名學童，金額313萬餘元，其中社會局受助學童161名，另資助學校、家扶中心100名。扶輪社工作人員在社會局社工陪同下訪視受資助的學子，藉由親身了解家庭狀況，讓捐助金實際運用在需要幫助的學童，也讓受扶助者感受社會溫暖的能量。

盧禹璁表示，為實踐強化社會安全網，就近服務弱勢家庭，已成立安平、安南、北門、玉井、善化、麻豆、新豐、新營、永康、東區、南區、北區等12處社會福利服務中心，民眾在生活上如遭遇緊急變故，經濟生活陷入困難，皆可向社會局各處社福中心尋求協助，電話（06）299-3992。

台南市政府首次與國際扶輪3470地區攜手合作，推動「2023-24年扶輪之子認養計畫」，幫助弱勢學生。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府首次與國際扶輪3470地區攜手合作，推動「2023-24年扶輪之子認養計畫」，幫助弱勢學生。記者鄭惠仁／攝影

認養 家扶中心 黃偉哲

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