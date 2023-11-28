在一起長長久久！台17線99k路標諧音有這寓意 成愛情打卡新熱點

雲林口湖鄉台17線99公里處的標牌，因諧音「一起久久」，近來有情侶陸續到此打卡許願，由於標牌位在路中間分隔島上，往來車輛危險，縣府城鄉發展處將在鄰旁的興安代天府前方的閒置空地，打造一座「特色地標驛站」有涼亭和停車位，方便打卡民眾拍照。

代天府主委王尚謙表示，該廟正好位在台17線99公里處的旁邊，最近陸續有年輕人到口湖玩時，也到此路標拍照打卡，象徵「一起久久」感情永恆之意，一旦「特色地標驛站」完成，代天府也將把原有閒置的神房，用來供奉月下老人及送子觀音神尊，讓前來「一起久久」地標驛站拍照打卡或觀光旅遊的情侶或眷屬，也能拜神求姻緣求子，吸引更多旅遊人潮。

縣府城鄉處長林長造表示，「台17特色地標驛站」經費約500萬元，其中觀光署補助450萬元，該計畫主要是要強化地區特色景觀，營造成台17線99K特色服務區，提供休閒服務，除利用1799標牌和廟之間的空地，打造景觀意象，也增設休憩涼亭、停車空間及多功能活動市集廣場，工程本月26日動工，預計明年4月完工。

縣長張麗善說，台17線99K「1799」諧音「一起久久」，可說是情侶的真愛密碼，這次特別規畫打造公路重要地標，相信可吸引更多情侶到此打卡拍照，愛情久久，成為海口新景點，也期待透過週邊動線規畫，讓打卡的人更安全。