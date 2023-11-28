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嘉縣鄉道獼猴出沒險被撞 民眾盼設警示標語保護

中央社／ 嘉義縣28日電
嘉縣番路鄉嘉126-1鄉道昨天突然出現台灣獼猴，差點被路過車輛撞到，民眾希望在此立警示標語，保護獼猴與往來人車。示意圖／canva
嘉縣番路鄉嘉126-1鄉道昨天突然出現台灣獼猴，差點被路過車輛撞到，民眾希望在此立警示標語，保護獼猴與往來人車。示意圖／canva

嘉縣番路鄉嘉126-1鄉道昨天突然出現台灣獼猴，差點被路過車輛撞到，民眾希望在此立警示標語，保護獼猴與往來人車；縣府農業處表示將評估，呼籲民眾行經路段減速慢行。

蔡姓民眾今天告訴中央社記者，昨天下午開車走阿里山公路到五虎寮橋前轉嘉126-1鄉道要回嘉義市，路經一處廢棄軍營，一隻台灣獼猴突然從圍牆跳下穿過馬路，差點被他撞到。

蔡姓民眾說，曾阿里山公路觸口往上山的路段或在梅山、竹崎山區道路，都遇過台灣獼猴，這是第一次在平地與丘陵地交界處看到獼猴，嘉126-1鄉道平日車流不少，希望相關單位能設警示標誌，保護獼猴。

嘉義縣農業處畜產保育科長石蕙菱說，會評估設警示標誌，民眾在猴子易出現的區域開車，請減速慢行，也呼籲大家不要餵食猴子。另外，猴子最大的危害是損壞農作，也鼓勵農民設電網，預防人猴衝突。

農業部林業及自然保育署嘉義分署指出，位於丘陵地八掌溪流域的觸口自然教育中心、愛情大草原都有獼猴出入。當地民眾說，嘉126-1鄉道出沒獼猴可能是在觸口自然教育中心生活的獼猴群。

台灣獼猴 猴子 嘉義 標誌

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