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擺脫傳統市售空間 龍崎竹炭故事館改頭換面

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南龍崎區農會竹炭故事館，整修近3個月迎來全新風貌，內部裝潢簡潔明亮，擺脫傳統農會超市框架。記者李文德／攝影
台南龍崎區農會竹炭故事館，整修近3個月迎來全新風貌，內部裝潢簡潔明亮，擺脫傳統農會超市框架。記者李文德／攝影

台南龍崎區農會的竹炭故事館，現址為舊鄉公所，不過因建物歷史超過70年，斥資600萬整修而關閉3個月，如今迎來全新風貌，內部裝潢具現代風格，更有動靜態展區，傳遞竹炭的一生，讓前來的遊客能夠了解當地獨有的竹炭產業。

龍崎區農會竹炭故事館前身為舊鄉公所，鄉公所從民國40年就使用迄今，不過根據當地耆老說法，在取得建照之前，該處就有此棟建築完工並使用，所以歷史可能更久遠， 農會2011年起在此地成立故事館至今已12年，不過發現內部裝潢與貨架老舊，向農業部爭取540萬經費，自籌60萬，9月中後開始整修。

經過近3個月裝修，故事館內部現況曝光，原本50坪展售空間，整體採用暖色燈光及寬敞的動線來凸顯與以往不一樣的風貌。總幹事林韋如說，原故事館中貨架都快塞滿，民眾的購買空間也會受到壓縮，所以「想擺脫傳統農會超市的形象」，以現代風格呈現。

林韋如還說，除了展售空間變寬敞外，特別以竹炭窯意象開設竹炭博覽館，介紹竹炭的一生，也讓民眾們不光是來這買買東西而已，更能了解龍崎特有的竹炭產業。

農會推廣部主任董啟聖表示，12月1日故事館將重新營運，更會首度公開與知名雜糧麵包業者合作研發的「竹炭吐司」，此外全館竹炭產品9折優惠外，不過為吸引新客群及回饋VIP客戶，即日起至113年2月底止到農會臉書打卡按讚即可享8折優惠，持會員卡來消費可享75折優惠，歡迎民眾一起遊龍崎。

台南龍崎區農會竹炭故事館，整修近3個月迎來全新風貌，內部裝潢簡潔明亮，擺脫傳統農會超市框架。記者李文德／攝影
台南龍崎區農會竹炭故事館，整修近3個月迎來全新風貌，內部裝潢簡潔明亮，擺脫傳統農會超市框架。記者李文德／攝影
故事館特別以竹炭窯為意象，設立「竹炭博覽館」，介紹竹炭的一生，也讓民眾們不光是來這買買東西而已，更能了解龍崎特有的竹炭產業。記者李文德／攝影
故事館特別以竹炭窯為意象，設立「竹炭博覽館」，介紹竹炭的一生，也讓民眾們不光是來這買買東西而已，更能了解龍崎特有的竹炭產業。記者李文德／攝影

農會 農業部 客戶 台南

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