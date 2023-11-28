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虎尾鐵橋夜景打卡熱點 榮獲3項國內外光環境設計大獎

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾百年鐵橋古蹟經過光環境設計，成為夜間旅遊打卡熱點，更榮獲3項國內外光環境大獎。記者蔡維斌／翻攝
虎尾百年鐵橋古蹟經過光環境設計，成為夜間旅遊打卡熱點，更榮獲3項國內外光環境大獎。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣唯一雙鐵共構的台糖虎尾鐵橋，雖已停駛但經多年開發，進行光環境建置，繼去年榮獲瑞士LIT照明設計獎、最近再榮獲國際三大燈光照明設計獎之一的北美照明工程學會所頒發的美國IES國際照明設計獎及2023「台灣光環境獎」的肯定，一座橋連獲國內外三大獎，負責規畫的縣府文觀處喜出望外，也為虎尾市區觀光注入新熱點。

「虎尾鐵橋光環境」是雲林縣繼北港朝天宮後，第2個提出歷史古蹟與照明設計結合的光環境設計案例，曾參與朝天宮光境照設計的國際照明大師、也是這次評審團主席周鍊，也提到虎尾鐵橋光環境設計的確是古蹟與照明設計融合的典範。

文觀處長陳璧君感謝縣府團隊及照明設計公司的付出，讓虎尾鐵橋能連續榮獲3項國內外大獎，她強調為活化歷史古蹟，虎尾鐵橋透過光環境設計與自然景觀搭配，營造百年鐵橋亮點，從去年8月啟燈，展現美麗夜景，已成雲林夜間小旅行打熱點，廣獲遊客好評。

陳璧君說，感謝縣長張麗善的支持，未來將運用虎尾鐵橋光環境的成功經驗，辦理鄰近雲林故事館、布袋戲館、合同廳舍及雲林記憶COOL等古蹟四館進行光環境布置，營造虎尾市區夜間景觀風貌，延伸虎尾夜間遊程，翻轉雲林不好玩的刻板印象。

虎尾鐵橋光環境繼去年榮獲瑞士LIT照明設計獎，最近再榮獲國際三大燈光照明設計獎之一的美國IES國際照明設計獎及2023「台灣光環境獎」的肯定，由文觀處長陳璧君（右）代表受獎。圖／文觀處提供
虎尾鐵橋光環境繼去年榮獲瑞士LIT照明設計獎，最近再榮獲國際三大燈光照明設計獎之一的美國IES國際照明設計獎及2023「台灣光環境獎」的肯定，由文觀處長陳璧君（右）代表受獎。圖／文觀處提供
虎尾百年鐵橋古蹟經過光環境設計，成為夜間旅遊打卡熱點，更榮獲3項國內外光環境大獎。記者蔡維斌／翻攝
虎尾百年鐵橋古蹟經過光環境設計，成為夜間旅遊打卡熱點，更榮獲3項國內外光環境大獎。記者蔡維斌／翻攝

雲林 古蹟 張麗善

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