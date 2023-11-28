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二手玩具童書棄之可惜 陳冠廷號召募集耶誕傳愛育幼院

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣山區立委參選人陳冠廷（中）今天在竹崎競總發起耶誕節玩具傳愛，即日起至12月10日募集二手玩具及童書等物資，將整理送縣內育幼院。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣山區立委參選人陳冠廷（中）今天在竹崎競總發起耶誕節玩具傳愛，即日起至12月10日募集二手玩具及童書等物資，將整理送縣內育幼院。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣山區立委參選人陳冠廷今天在竹崎競選總部發起耶誕節玩具傳愛活動，即日起至12月10日募集二手玩具及童書等物資，競總志工將依年齡層把物資分類，消毒包裝，再分享給育幼院孩童，讓院童們在歲末感受溫暖歡樂。

陳冠廷表示，選舉也可以歡樂有溫度，讓競選總部成為一個分享愛的平台，希望藉此拋磚引玉，喚起社會對弱勢群體的關注，因為這些玩具其實還很新，丟掉可惜，若能把二手玩具及書籍轉交給育幼院孩童，不僅讓玩具發揮更大功能，也符合耶誕節的奉獻感恩精神。

雙寶媽竹崎鄉民代表邱韻潔說，她常常不知道該怎麼處理小朋友已經不玩的玩具，這些玩具其實還很新，丟掉也可惜，冠廷舉辦捐贈募集，很符合環保，可以讓玩具、童書永續下去，還可以教小朋友惜福感恩。

帶女兒參加活動的郭媽媽說，每次收到別人分享給女兒的玩具，女兒都很高興，她會在臉書PO文記錄下來，欣慰有參選人能發揮影響力帶頭募集玩具、童書，讓育幼院的小朋友也能感受到這種歡樂。

競選總部指出，收到捐贈的玩具、童書，會由志工檢查玩具的安全性、完整性，把關挑選出狀況仍然不錯的，再消毒、整理，依年齡層分門別類，最後包裝送給縣內的育幼院，致贈對象暫以縣內育幼院為主，如果募集的物資數量很大，再考慮分送外縣市。

嘉縣山區立委參選人陳冠廷（中）今天在竹崎競總發起耶誕節玩具傳愛，即日起至12月10日募集二手玩具及童書等物資，將整理送縣內育幼院。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣山區立委參選人陳冠廷（中）今天在竹崎競總發起耶誕節玩具傳愛，即日起至12月10日募集二手玩具及童書等物資，將整理送縣內育幼院。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣山區立委參選人陳冠廷（中）今天在竹崎競總發起耶誕節玩具傳愛，即日起至12月10日募集二手玩具及童書等物資，將整理送縣內育幼院，戴恐龍紙箱活潑開場。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣山區立委參選人陳冠廷（中）今天在竹崎競總發起耶誕節玩具傳愛，即日起至12月10日募集二手玩具及童書等物資，將整理送縣內育幼院，戴恐龍紙箱活潑開場。記者呂慧瑜／攝影

育幼院 童書 競選總部

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