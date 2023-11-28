水稻災害救助 鄉長批陳明文跳過民雄反遭農會批未申報

嘉義縣山區立委參選人林國慶前晚民雄競選總部成立，國民黨民雄鄉長林于玲站台力挺，秀出會勘公文，批評立委陳明文找中央勘查小犬颱風水稻災情獨漏民雄鄉，今天陳明文國會辦公室發文反駁林是不實指控，民雄農會總幹事陳加茂說，是林于玲未向農業部申報災害。

前晚造勢直播林于玲說，小犬颱風造成民雄2千多公頃水稻受災，並在舞台大螢幕上亮出一份會勘通知，直指立委陳明文找中央勘災卻跳過民雄沒來，她看到近800名農民來申報災害，批政黨不同，就不注重民雄農民。

民雄農會總幹事陳加茂說，是林鄉長沒向農業部申報災害，若不是陳明文主動去爭取，不然民雄這次根本未列入救助範圍，林鄉長枉顧農民權益、顛倒是非，真正該負責的是鄉公所，而非主動勘災的民意代表。

陳明文國會辦公室表示，對林于玲的不實指控感到無奈與遺憾，指出10月初小犬颱風鹽塵害，造成水稻葉片破損、乾枯及穀粒褐化，農民叫苦連天，農業部10月24日第一次公告，僅將嘉縣海區朴子市、布袋鎮、鹿草鄉、義竹鄉、六腳鄉及東石鄉列為災區。

公告發布後，嘉縣山區新港、溪口、大林等鄉鎮公所均向立委陳明文反映未被納入災區，辦公室立即聯絡農業部各相關單位及縣府與各陳情公所於11月7日會勘，討論後因還得經複勘查驗等程序，憂水稻收割完，恐造成認定困難，無法獲得救助。

陳明文會勘當場打電話給農業部長，請農業部依天然災害救助辦法第6之2條規定，由中央直接查勘公告，並建議開啟全縣救助，把民雄及海區未公告的水上、太保也一併納入，而農業部11月9日再度公告，就將新港、溪口、大林、民雄、水上、太保鄉鎮市列入救助範圍。