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體驗「躺平」樂趣 14公尺寬魚頭君橫躺南瀛綠都心吸睛

聯合報／ 記者謝進盛鄭惠仁／台南即時報導
南市府觀旅局在新營南瀛綠都心公園推出「魚頭君的遊樂場」，相當吸睛，引來路人拍照。圖／南市府觀旅局提供
南市府觀旅局在新營南瀛綠都心公園推出「魚頭君的遊樂場」，相當吸睛，引來路人拍照。圖／南市府觀旅局提供

台南新營南瀛綠都心公園草皮今上午出現不速之客；市府觀旅局推出「魚頭君的遊樂場」，將14公尺寬的台南觀光大使魚頭君等多款造型，橫躺在瀛綠都心草皮，活動期間晚上還有點燈，更加吸睛，遊客集滿6枚電子章，還可限量版魚頭君紀念胸章。

為讓大新營地區更好玩有趣，觀旅局今起至12月25日在南瀛綠都心公園舉辦「魚頭君的遊樂場」，除14米寬的魚頭君躺平氣球裝置外，還有1座8米高魚頭君正享受著關子嶺泡泥湯、2座5米高的魚頭君造型氣球。

另外還有以及結合大新營區周邊知名觀光景點物產包括關子嶺溫泉、白河蓮花、東山咖啡，鹽水永成戲院、新營糖廠、德元埤荷蘭村等，超過10座大小裝置藝術及拍照打卡區，將南瀛綠都心公園化身為魚頭君的遊樂場。不少人恣意把握難得機會，順勢躺在草皮，感受「躺平」樂趣。

觀旅局長林國華說，魚頭君遊樂場從白天到晚上都可觀賞，夜間亮燈時間為每天下午5點至晚上9點。另外12月2日下午3至6點舉辦「大台南吉祥物來玩耍及魚頭君創意DIY」；16日下午3至6點舉辦「魚頭君Party Time」。

其他周末下午3至4點每日安排2組街頭藝人表演，包括如魔術秀、快手造型氣球、魔法小丑趣味互動秀、夢幻泡泡秀、音樂及互動式表演等表演精彩不斷，讓現場更有看頭。

觀旅局表示，展期間每周六、日推出的限定「尋找魚頭君」集章活動，下載「旅行台南」APP於活動現場掃描QRcode集滿6枚電子章，即可至服務台兌換每天限量的魚頭君紀念胸章1份，每周六、日推出1款，共有8款胸章，相關查詢資訊如下：

台南旅遊 https://www.twtainan.net/

台南旅遊粉專 https://www.facebook.com/traveltainan

魚頭君の台南観光https://www.facebook.com/gyotoukuntainan/?locale=ja_JP

魚頭君IG專屬粉專 https://www.instagram.com/sababoy_tainan/

南市府觀旅局在新營南瀛綠都心公園推出「魚頭君的遊樂場」，相當吸睛，引來路人拍照。圖／南市府觀旅局提供
南市府觀旅局在新營南瀛綠都心公園推出「魚頭君的遊樂場」，相當吸睛，引來路人拍照。圖／南市府觀旅局提供
南市府觀旅局在新營南瀛綠都心公園推出「魚頭君的遊樂場」，相當吸睛。圖／南市府觀旅局提供
南市府觀旅局在新營南瀛綠都心公園推出「魚頭君的遊樂場」，相當吸睛。圖／南市府觀旅局提供
南市府觀旅局在新營南瀛綠都心公園推出「魚頭君的遊樂場」，相當吸睛。圖／南市府觀旅局提供
南市府觀旅局在新營南瀛綠都心公園推出「魚頭君的遊樂場」，相當吸睛。圖／南市府觀旅局提供

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