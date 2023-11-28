挑戰超老危機 雲嘉嘉南聯手合作打造在地終老計畫
由雲嘉嘉南4縣市組成的南區醫療網，面對超高齡社會、醫療資源不足不均等問題，在雲林縣主責下，建立區域互助合作模式，提出各項創新醫療合作計畫，參加全國醫療網成果發表，獲得成果卓越獎、地方特色獎及創新研究獎，為全國之冠，雲林縣長張麗善今頒獎感謝4縣市對雲嘉嘉南民眾的貢獻。
雲嘉嘉南地區人口老化嚴重，其中嘉義縣及雲林縣均已步入超高齡社會，又須面對醫療資源分布的不足、不均問題，老老相顧、老人獨居照護的挑戰迫在眉睫，透過跨區域醫療資源整合扭轉困境，是民眾健康平等的契機。
雲林縣衛生局主責今年度南區醫療網計畫，過區域醫療網計畫合作互助，「建立整合南區急性後期醫療照護模式計畫」、「提升COVID-19染疫康復者門住診照護品質計畫」及「建立整合性社區健康照護網絡-安寧緩和醫療照護計畫」。
目前南區有5個跨院際醫院團隊、33家醫院參與急性後期醫療照護，在30日內急診率、再住院率各項指標都低於全國平均值，另，提供安寧緩和照護醫院有40家、居家安寧服務醫事機構則有96家，死亡前1年安寧居家利用率近5年已從25.5%提高到29.3%，滿足民眾尊嚴善終、在地老化的願望。
張麗善表示，雲嘉嘉南都面臨醫療資源不足、不均等問題，如何能夠讓民眾在地安養，讓長輩能夠生活的有尊嚴，而且得到適當的照顧，是很大的挑戰，她很感謝4縣市的團隊合作，也建議中央對於醫療資源的分配與相關政策應該要調整，讓偏鄉、非山非市的地區都能獲得平等的照護。
雲林縣衛生局長曾春美表示，老老相顧、獨老的問題越來越嚴重，打造韌性醫療網是未來趨勢，未來南區醫療網團隊在健康照護模式將有新的定位，將更緊密整合長照服務，並不再侷限於醫療院所間的資源整合，而是以社區居家為基礎，建立整合性社區醫療照護模式，朝全人化、持續性照護為方向。
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