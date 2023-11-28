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執行署下周二聯合拍賣 嘉縣保齡球館降價再賣

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
多次流標的嘉義縣中埔鄉中華路「佳祿保齡球館」土地連同地上10筆未登記建物，合併變賣價格僅剩8375萬元。圖／行政執行署嘉義分署提供
多次流標的嘉義縣中埔鄉中華路「佳祿保齡球館」土地連同地上10筆未登記建物，合併變賣價格僅剩8375萬元。圖／行政執行署嘉義分署提供

行政執行署嘉義分署年終聯合拍賣會，即將於下周二舉行；嘉義縣市有26件不動產拍賣，當中嘉義縣佳祿保齡球館再減價拍賣，價錢降至8375萬元，雲林地區也有37件法拍物件。

嘉義分署表示，當日雲林地區的不動產訂於上午9點30分投標、10點開標（地點：雲林縣斗六市公園路73號），嘉義縣市不動產在下午2點30分投標、3點開標（地點：嘉義市東區中山路96號）。雲林地區法拍不動產有37件；嘉義縣市則有26件，拍賣不動產包括農地、建地及建物等。

分署表示，之前經多次流標的嘉義縣中埔鄉中華路「佳祿保齡球館」6261坪土地，進入最後減價階段，土地連同地上10筆未登記建物，合併變賣價格僅剩8375萬元。雲林地區不動產部分，最大的物件是位於雲林縣大埤鄉尚義段6筆特定農業區事業用地，其中最大面積者達1322餘坪，其次5筆土地也介於218.6坪至794.9坪之間，總面積達3570餘坪。上述2件大面積不動產都已減至最低價，請有意應買者即時向承辦執行人員洽詢應買。

拍賣、變賣及通訊投標相關事宜，可上嘉義分署官網、FB粉絲專頁查詢，或電洽05-2711133。

雲林縣大埤鄉尚義段6筆特定農業區事業用地，也在這次拍賣。圖／行政執行署嘉義分署提供
雲林縣大埤鄉尚義段6筆特定農業區事業用地，也在這次拍賣。圖／行政執行署嘉義分署提供

嘉義 雲林 法拍

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