台南永康多功能活動中心今落成 提供長者供餐幼兒托育

台南市政府兩年前投入近5千萬元興建永康區多功能活動中心，今天落成典禮。市長黃偉哲表示，新活動中心有禮堂、教室、關懷據點及公共托育家園，提供當地南灣里民眾優質活動空間，包含聚會、長者共餐及優質托育等服務需求，歡迎體驗、使用。

黃偉哲說，里活動中心可提供聚會、進修課程、關懷據點、長者共餐，甚至提供托育空間等多層面服務。他就任市長4年多來，已建設落成41個活動中心，補強近百個活動中心，為廣大市民提供更安全、便利的活動場域。

市府指出，永康多功能活動中心地上3層樓，總樓地板面積1130平方公尺，工程總經費4935萬元。1樓大禮堂可辦多元文康活動。2樓關懷據點及大型教室，加強對弱勢民眾照顧、開辦各類課程，提供市民學習管道。3樓供社會局公托家園使用，且預留獨立出入口，保障托育環境品質不受其他活動干擾。

永康區公所表示，南灣里目前人口4395人，65歲以上長者將近17%。活動中心新建位置位於人口稠密區，且面對當地信仰中心聖巡北極殿，未來可望提供里民有更優質活動空間，同時結合關懷據點、公托家園，大幅提升對長者及幼兒的貼心服務。