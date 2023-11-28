近月3火警 嘉市西區盼增消防分隊

嘉義市西區近1個月發生3起火警，鐵路以西地區目前僅有1個德安消防分隊，多名議員質詢籲增設分隊；消防局長蘇耀星說，希望在大溪厝或北港路新設，但需要找到合適機關用地，目前德安分隊到最西側地帶仍能5分鐘內抵達，也會派支援，不會延誤救災。

10月24日友愛路咖啡店、藥局等遭到大火燒毀，10月29日泰山三街1處免洗餐具倉庫火警，本月18日友愛路50嵐飲料店等5戶火警，都發生在西區，近日議會定期會引起議員關切；議員黃敏修昨再質詢說，依都市發展，消防分隊並不均衡，希望增加救災量能。

蘇耀星解釋，目前嘉市消防局7個分隊，湖內、文化、德安分隊位於西區，在消防平均性上而言，確實有需要再增設1個分隊，評估為顧及西區港坪里、大溪里、竹村里、下埤里、北湖里、竹圍里等救災，新分隊最佳設的位置在高鐵大道旁大溪厝附近，或者北港路上，但該處區段徵收進行中，暫無適合用地。

蘇耀星會後指出，嘉市消防局的救災速度是全國最快，因嘉市面積60平方公里，而德安分隊到最遠的竹仔腳、大溪厝、玉山路底等聚落仍會比其他分隊來得近，一旦火警發生，第1個到達的分隊守住防火線，後續分隊中繼送水協助包圍，會派多個分隊更有效率。