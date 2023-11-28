農水路改善 台南明年續投入5億

協助農漁民出入更方便，台南市長黃偉哲昨天視察北門區中洲農地重劃區緊急農水路改善，路幅從寬5.5公尺寬拓至7.8公尺，並宣布明年將投入逾5億元擴大改善，讓農漁民的「高速公路」更平坦。有里長指出，非重劃區還有許多農水路失修，也盼能讓4公尺以上的農具順利通行；市府表示，會考量需求。

南市地政局長陳淑美說，市府今年農水路改善經費約2億元，明年大幅增加至2億5000萬元，加上中央補助金額，總數將逾5億元，改善地點正由各區公所提報、後續做會勘，依個案輕重緩急優先辦理。

中洲農地重劃區農水路改善長度481公尺，黃偉哲昨視察說，農水路設施是農漁業經濟重要基石，近年市府配合中央經費編列改善農水路是所有縣市最多，對農漁產品的運輸安全最有幫助；市議員蔡秋蘭、謝舒凡說，肯定市府用心。

北門區錦湖里長陳國庸認為，樂見市府擴大預算投入農水路改善，不過目前改善的大多於重劃區，許多非重劃區的農水路年久失修，盼也能列入，尤其有些整修後寬度仍嫌不足，對許多動輒寬4公尺寬以上農具依然不便。

市府指出，會考量農漁民實際的需求，近5年來針對溪北地區推動早期農地重劃農水路改善面積共計達2470公頃，成果全國第1，完成農路、水路長度皆達百公里。