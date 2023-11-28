聽新聞
test
0:00 / 0:00

農水路改善 台南明年續投入5億

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導

協助農漁民出入更方便，台南市長黃偉哲昨天視察北門區中洲農地重劃區緊急農水路改善，路幅從寬5.5公尺寬拓至7.8公尺，並宣布明年將投入逾5億元擴大改善，讓農漁民的「高速公路」更平坦。有里長指出，非重劃區還有許多農水路失修，也盼能讓4公尺以上的農具順利通行；市府表示，會考量需求。

南市地政局長陳淑美說，市府今年農水路改善經費約2億元，明年大幅增加至2億5000萬元，加上中央補助金額，總數將逾5億元，改善地點正由各區公所提報、後續做會勘，依個案輕重緩急優先辦理。

中洲農地重劃區農水路改善長度481公尺，黃偉哲昨視察說，農水路設施是農漁業經濟重要基石，近年市府配合中央經費編列改善農水路是所有縣市最多，對農漁產品的運輸安全最有幫助；市議員蔡秋蘭、謝舒凡說，肯定市府用心。

北門區錦湖里長陳國庸認為，樂見市府擴大預算投入農水路改善，不過目前改善的大多於重劃區，許多非重劃區的農水路年久失修，盼也能列入，尤其有些整修後寬度仍嫌不足，對許多動輒寬4公尺寬以上農具依然不便。

市府指出，會考量農漁民實際的需求，近5年來針對溪北地區推動早期農地重劃農水路改善面積共計達2470公頃，成果全國第1，完成農路、水路長度皆達百公里。

重劃區 漁民 農地

延伸閱讀

南市登革熱新增病例急降到17人 黃偉哲：盡快清零

台南推「職人旅遊特有種」 超便宜收費獲一輩子功力

讓農漁民「高速公路」更平坦 南市明年續投入逾5億改善農水路

南市登革熱下降34%！東南亞仍2級旅遊警示 出國要小心

相關新聞

近月3火警 嘉市西區盼增消防分隊

嘉義市西區近1個月發生3起火警，鐵路以西地區目前僅有1個德安消防分隊，多名議員質詢籲增設分隊；消防局長蘇耀星說，希望在大...

大甲媽遶境必經 崙子大橋改建動工

雲林元長鄉崙子大橋橫跨北港溪，為通往嘉義縣新港鄉的重要道路，也是每年大甲媽遶境必經之路，但橋齡逾40年狹窄老舊、橋底低於...

農水路改善 台南明年續投入5億

協助農漁民出入更方便，台南市長黃偉哲昨天視察北門區中洲農地重劃區緊急農水路改善，路幅從寬5.5公尺寬拓至7.8公尺，並宣...

爭績效獎金 中華快遞工會陳情

中華快遞企業工會多次要求公司依前兩年標準發績效獎金，勞資協商無共識，工會將砲口朝向公司監察人陳明仁，要求撤換不適任主管及...

雲林入秋首場養雞場確診禽流感 3.5萬顆蛋、1.5萬隻雞撲殺銷毀

雲林縣今天出現今年入秋第1場禽流感確診禽場，縣府撲殺15374隻蛋雞、銷毀35413顆雞蛋；雲林動植物防疫所統計，今年至...

冷凍花生好吃嗎？農民稱讚口感佳營養不流失深受歡迎

小犬颱風侵襲今年主產花生的雲林普遍減產，花生價格上揚，為確保花生品質，台南農改場今天在花生主產地元長鄉敏捷冷凍土豆農場召...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。