大甲媽遶境必經 崙子大橋改建動工

雲林元長鄉崙子大橋橫跨北港溪，為通往嘉義縣新港鄉的重要道路，也是每年大甲媽遶境必經之路，但橋齡逾40年狹窄老舊、橋底低於北港溪的治理高程，獲核定10.21億元將改建為宗教觀光大橋，雲林縣長張麗善等人昨動土；縣府表示，預計2026年中完工，採半半施工，施工期間不影響往來交通。

縣府指出，新的大橋採簡單預力樑結構，橋寬預定從現有7公尺拓為18公尺，配置單向快慢車道，及人行、自行車道，並抬高橋梁有利於通洪斷面，而橋上設置觀景台以媽祖及在地產業為意象，提供大甲媽遶境時，更寬敞舒適的通行空間。

張麗善主持動土，嘉義縣副縣長劉培東、雲林縣議長黃凱、嘉縣新港鄉長葉孟龍及眾多鄉親都來見證，由雲林檢調政風組成的工程採購廉政平台也同步啟動。

張麗善說，崙子大橋1981年興建，不敷交通使用且常發生事故，地方倡議改善，基於「南橋北管」慣例，儘管雲林財政困難仍積極推動改建，獲公路局及水利署補助8億元，縣府自籌約2億元、嘉義府也協助用地取得約2千多萬元。

由於施工預計長達33個月，縣府工務處長汪令堯說，採同1座橋分兩階段施工方式，第1階段先施作上游側的新橋，車輛仍可行駛現有的舊橋，第2階段再拆除舊橋原地重建，車輛則改從已完工新橋通行。