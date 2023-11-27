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南市登革熱新增病例急降到17人 黃偉哲：盡快清零

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市登革熱今天新增17例，防疫已進入尾聲，市長黃偉哲要求趕盡殺孓，讓確診病例數儘快清零。圖／南市衛生局提供
台南市登革熱今天新增17例，防疫已進入尾聲，市長黃偉哲要求趕盡殺孓，讓確診病例數儘快清零。圖／南市衛生局提供

台南今天新增登革熱急降到17例，累積2萬1067例，對於病例數持續下降，市長黃偉哲對國軍、防疫人員、醫療院所及市民表達感謝，並籲請趁著將下來的冷空氣，將病媒蚊趕盡殺孓，盡快讓病例歷清零。

今日新增17例分別為北區3例，東區、中西區、南區及安南區各2例，仁德區、永康區、歸仁區、麻豆區、善化區及新化區各1例，年齡介於21歲至86歲。

南市本土登革熱疫情在即時化學防治、落實強力孳清及民眾積極配合防疫下，使確診病例數每日持續下降。對此，黃偉哲今天感謝前線辛苦的國軍夥伴及防疫人員堅守崗位、不畏辛勞，戮力投入防疫工作外；也感謝南市基層醫療院所擔任社區防疫守門人，落實通報及積極快篩，縮短確診病例的隱藏期；以及感謝市民朋友展現高水準的國民素養，忍受噴藥不便，讓防疫工作得以順利執行，保障更多市民的健康。

在登革熱疫情的最後階段，黃偉哲期盼大家能再繼續努力和堅持，持續配合市府防疫措施，落實家戶內外環境及社區孳生源清除，趁勝追擊，配合接下來冷空氣南下氣溫轉涼，登革熱病媒蚊幼蟲期延長，一舉將所有潛藏在社區中的病媒蚊趕盡殺孓，徹底阻斷社區傳播鏈，讓確診病例數儘快清零。

南市衛生局最新一期登革熱有獎問答抽獎活動開跑！只要留言分享2種病媒蚊特徵，並按讚加截圖分享即有機會抽中精美小禮物，活動期間自即日起至12月10日下午5時止，詳細活動內容請至台南市政府衛生局FB粉絲專頁查詢。

登革熱 病媒蚊 衛生局

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