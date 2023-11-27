快訊

花蓮「台開心農場」12月中暫停營業 董座吐苦水：被迫道別

受賴清德推薦！林昶佐宣布加入民進黨 為2024大選全力輔選

祖克柏1天怎麼過？起床後1壞習慣同百萬人 還陪女兒追泰勒絲

台南柳營王醮接王送王傳承百年 文資登錄首科具意義

中央社／ 台南27日電

傳承百年以上的「柳營王醮」為台南柳營區最具代表性民俗盛會，也是大台南地區少見內陸型王醮。在去登錄為台南市民俗後，將於28、29日凌晨分別將舉行接王、送王儀式。

台南市文化資產管理處今天表示，柳營王醮去年10月通過市府文資審議，11月公告登錄為台南市民俗，保存者為柳營代天院。為柳營區首項登錄無形文化資產，具指標性。

廟方今年農曆7月經落壇大典請示如期辦理醮典，將於28、29日凌晨分別舉行接王、送王儀式，也是文資登錄後首科，別具意義。文資處啟動完整調查研究計畫及影像紀錄，讓更多民眾看見此珍貴文化資產，歡迎民眾前往觀禮，見證柳營地區最具代表性民俗盛會。

文資處今天新聞稿表示，「柳營王醮」保持許多獨特儀式，包括農曆7月落壇（鑼壇）大典、五營交接安青竹符（天羅地網）、於庄東「三角堀」接王、送王。在接王後，壇內乩童面蓋黑巾、手持寶劍令旗前往各家戶點收供品，點到的家戶須將羊轉至代天院方向，意為除拜天公外，也敬獻給遊王公。

迎王後進行繁複科儀，一天後即於廟前送王，期程緊湊極為少見。送王當夜，香境坔頭港、下林仔、秀才及新吉庄仔等庄隨即接續「接王」，維持一整套傳統迎送王風俗，也展現急水溪流域中游地域特色。

文資處表示，「柳營王醮」於民國109年進行文資委員訪查，民俗儀式具備多項特點，居民參與度高；保存者代天院傳承用心，辦理王醮並持續舉辦遊王公信仰民俗工作坊、青年論壇研討會，自發性整理舊文獻，顯示此一民俗不僅是宗教祭典，更承載柳營地區地方文史脈絡與群體認同。

依文資處資料，柳營舊稱「查畝營」，1915年台灣總督府祠廟台帳記載，當地每3年一次舉行代天巡狩祭典；1933年9台南州祠廟名鑑亦載，查畝營庄「代天巡狩遊王會」創立於1856年（清咸豐6年），顯示這項民俗已存在百年以上。

台南 文化資產

延伸閱讀

屏東馬卡道文化祭 內埔老埤走鏢、祭典率先起跑

52件作品入選！老房子攝影展開幕 首獎展現歷史現代交融

嘉市蘭潭明年80周年 議員提議列文化資產辦慶祝活動帶動經濟

台中文資園區「潛行探索臺灣－水下文化資產特展」 從沉船遺物，揭秘水底時空膠囊

相關新聞

大甲媽祖必經的雲嘉崙子大橋 10億元改建宗教意象大橋

橫跨雲嘉兩縣的元長鄉崙子大橋，是雲林通往嘉義新港的重要橋梁，也是每年大甲媽祖必經之路，全長772公尺橋寬僅7公尺，橋齡已...

嘉市西區1月連3場火災 鐵路以西爭設分隊再引關切

嘉市的鐵路以西目前消防分隊僅有1個德安分隊，近1個月西區發生3起火警，包括泰山三街餐具倉庫大火、友愛路店面延燒10幾間等...

台南推「職人旅遊特有種」 超便宜收費獲一輩子功力

台南市政府觀旅局在旅遊上推陳出新，再推出「2023探訪台南旅遊特有種-斜槓職人」，挑選出10大「特有種」，讓民眾做深度之...

清潔隊員防疫噴藥很辛勞 南市發獎金給4千到5千元

台南市政府4年來已爭取爭取中央補助經費1億9仟萬元，翻新改建461座市府公廁，為全國翻新最多的縣市，環保局今天表揚17個...

嘉義縣限塑政策啟動 12月1日起飲料店禁一次用塑膠杯

嘉義縣12月1日起禁用一次性塑膠杯，店家提供飲料不得使用一次用塑膠杯，包含生物可分解的PLA塑膠杯及保麗龍杯，違反將依廢...

雲林第12處科技執法明年虎尾上路 全縣今年開罰逾2萬件

雲林縣第12處路口多功能交通違規科技執法將於明年元旦在虎尾鎮執法，取締路口「闖紅燈」、「未禮讓行人」違規行為，全縣11處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。