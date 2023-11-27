台南柳營王醮接王送王傳承百年 文資登錄首科具意義

傳承百年以上的「柳營王醮」為台南柳營區最具代表性民俗盛會，也是大台南地區少見內陸型王醮。在去登錄為台南市民俗後，將於28、29日凌晨分別將舉行接王、送王儀式。

台南市文化資產管理處今天表示，柳營王醮去年10月通過市府文資審議，11月公告登錄為台南市民俗，保存者為柳營代天院。為柳營區首項登錄無形文化資產，具指標性。

廟方今年農曆7月經落壇大典請示如期辦理醮典，將於28、29日凌晨分別舉行接王、送王儀式，也是文資登錄後首科，別具意義。文資處啟動完整調查研究計畫及影像紀錄，讓更多民眾看見此珍貴文化資產，歡迎民眾前往觀禮，見證柳營地區最具代表性民俗盛會。

文資處今天新聞稿表示，「柳營王醮」保持許多獨特儀式，包括農曆7月落壇（鑼壇）大典、五營交接安青竹符（天羅地網）、於庄東「三角堀」接王、送王。在接王後，壇內乩童面蓋黑巾、手持寶劍令旗前往各家戶點收供品，點到的家戶須將豬羊轉至代天院方向，意為除拜天公外，也敬獻給遊王公。

迎王後進行繁複科儀，一天後即於廟前送王，期程緊湊極為少見。送王當夜，香境坔頭港、下林仔、秀才及新吉庄仔等庄隨即接續「接王」，維持一整套傳統迎送王風俗，也展現急水溪流域中游地域特色。

文資處表示，「柳營王醮」於民國109年進行文資委員訪查，民俗儀式具備多項特點，居民參與度高；保存者代天院傳承用心，辦理王醮並持續舉辦遊王公信仰民俗工作坊、青年論壇研討會，自發性整理舊文獻，顯示此一民俗不僅是宗教祭典，更承載柳營地區地方文史脈絡與群體認同。

依文資處資料，柳營舊稱「查畝營」，1915年台灣總督府祠廟台帳記載，當地每3年一次舉行代天巡狩祭典；1933年9台南州祠廟名鑑亦載，查畝營庄「代天巡狩遊王會」創立於1856年（清咸豐6年），顯示這項民俗已存在百年以上。