嘉市西區1月連3場火災 鐵路以西爭設分隊再引關切

嘉市的鐵路以西目前消防分隊僅有1個德安分隊，近1個月西區發生3起火警，包括泰山三街餐具倉庫大火、友愛路店面延燒10幾間等，使得增設消防分隊再度引起多名議員關切，消防局長蘇耀星說，希望未來能在大溪厝或北港路增設分隊，但需要有機關用地才能符合規定。嘉義市消防局救災速度全國第一，多個分隊會更有效率。

10月24日嘉義市友愛路咖啡店、便當店、藥局等發生火警、10月29日泰山三街某免洗餐具倉庫火警、11月18日友愛路50嵐飲料店等5戶4間店家火警；3場火警都發生在西區，幸好都沒造成人員傷亡，但是在議會上引起議員關切，議員黃敏修今天在市議會總質詢上再度提及增設分隊。

黃敏修表示，日前接連發生3場火警，查看地圖發現鐵路以西只有1個德安分隊，依都市發展這樣並不均衡，希望增設分隊增加消防救災量能。

消防局長蘇耀星表示，要向中央爭取增設分隊預算、補助，前提要有合適的機關用地，評估要顧及港坪里、大溪里、竹村里、下埤里、北湖里、竹圍里等消防救災，最佳位置在高鐵大道旁的大溪厝附近或者北港路，但是些區域的區段徵收一拖10幾年，至今仍沒有找到合適的用地。

蘇耀星說，目前市消防局有7個分隊，位於嘉義市西區有湖內、文化及德安等3分隊，但是在鐵路以西就只有德安分隊，在消防平均性上而言鐵路以西確實有需要再設1個分隊。而除了增加分隊也要有人員編制。