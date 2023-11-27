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嘉市西區1月連3場火災 鐵路以西爭設分隊再引關切

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
10月29日嘉義市泰山三街餐具倉庫大火。圖／本報資料照片
10月29日嘉義市泰山三街餐具倉庫大火。圖／本報資料照片

嘉市的鐵路以西目前消防分隊僅有1個德安分隊，近1個月西區發生3起火警，包括泰山三街餐具倉庫大火、友愛路店面延燒10幾間等，使得增設消防分隊再度引起多名議員關切，消防局長蘇耀星說，希望未來能在大溪厝或北港路增設分隊，但需要有機關用地才能符合規定。嘉義市消防局救災速度全國第一，多個分隊會更有效率。

10月24日嘉義市友愛路咖啡店、便當店、藥局等發生火警、10月29日泰山三街某免洗餐具倉庫火警、11月18日友愛路50嵐飲料店等5戶4間店家火警；3場火警都發生在西區，幸好都沒造成人員傷亡，但是在議會上引起議員關切，議員黃敏修今天在市議會總質詢上再度提及增設分隊。

黃敏修表示，日前接連發生3場火警，查看地圖發現鐵路以西只有1個德安分隊，依都市發展這樣並不均衡，希望增設分隊增加消防救災量能。

消防局長蘇耀星表示，要向中央爭取增設分隊預算、補助，前提要有合適的機關用地，評估要顧及港坪里、大溪里、竹村里、下埤里、北湖里、竹圍里等消防救災，最佳位置在高鐵大道旁的大溪厝附近或者北港路，但是些區域的區段徵收一拖10幾年，至今仍沒有找到合適的用地。

蘇耀星說，目前市消防局有7個分隊，位於嘉義市西區有湖內、文化及德安等3分隊，但是在鐵路以西就只有德安分隊，在消防平均性上而言鐵路以西確實有需要再設1個分隊。而除了增加分隊也要有人員編制。

他說，嘉市消防局的救災速度是全國最快的，因嘉義市面積60平方公里，德安分隊到最遠的竹仔腳、大溪厝、玉山路底等聚落仍會比其他分隊來得近，都可以在5分鐘內抵達，一但有火警發生，也不可能只派1個分隊，第一個到達的分隊守住防火線，後續分隊到達中繼送水協助包圍，所以不會救災遲援狀況，只是如果能多個分隊會更有效率。

嘉義市議員黃敏修在市議會質詢市消防局長蘇耀星關切增設消防分隊。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員黃敏修在市議會質詢市消防局長蘇耀星關切增設消防分隊。記者李宗祐／攝影
11月18日友愛路50嵐飲料店等店家火警。圖／資料照片
11月18日友愛路50嵐飲料店等店家火警。圖／資料照片
10月24日嘉義市友愛路咖啡店等發生火警。圖／資料照片
10月24日嘉義市友愛路咖啡店等發生火警。圖／資料照片
嘉義市議員黃敏修在市議會質詢關切增設消防分隊。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員黃敏修在市議會質詢關切增設消防分隊。記者李宗祐／攝影

嘉義 議員

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